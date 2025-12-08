По словам руководителя ziedot. lv, это неупорядоченность системы, ведь нас немного, всего 1,8 миллиона, и онкопациентов тоже не так уж много. Она считает, что скорее речь идёт об отношении к приведению системы в порядок, "чтобы никто не провалился сквозь сетку безопасности и все получили лечение". Это задача политиков, чиновничества и Национальной службы здоровья, их способность быть более независимыми, так как фармацевтическое лобби - очень сильное, сказала Диманта.

В то же время онкологи утверждают, что у нас очень много лекарств, которые формируют "массу" этого списка, но уже не эффективны. Поэтому список нужно пересмотреть, выкинуть оттуда старые лекарства и включить новые.

"Это система, которая сама себя воспроизводит и которую трудно "прополоть" кому-то со стороны. Вроде бы и есть правила Кабмина, слово на слове, ответ на ответе, и ты просто теряешься, особенно если ты пациент, который получает отказ от государства на семи листах", - характеризует ситуацию Диманта, добавив, что в конце присутствует скандальное предложение "Служба не имеет права принять решение, благоприятное для вас".

По мнению Диманты, тут нужно только захотеть, но Минздраву отпущено слишком мало времени: как только приходит министр из другой партии, всё предыдущее "стирается". Поэтому нужно быть очень независимым, сильным и иметь хороший тыл в Сейме и правительстве, но не всегда он есть. При этом сейчас ситуация как раз идеальная, - такую оценку даёт глава ziedot.lv.