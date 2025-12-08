Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Мне хочется кричать!» Руту Диманту злит ситуация в медицине (1)

TV24 8 декабря, 2025 10:25

"Когда человек заболевает, ему приходится играть в лотерею - лекарство от твоей болезни находится в каком-то загадочном списке "С", насчёт которого человек даже не понимает, будет оно или нет", - заявила на телеканале TV 24 в программе Nedēļa. Post scriptum глава благотворительной организации ziedot.lv Рута Диманта. Она считает, что это несправедливо и об этом надо кричать.

По словам руководителя ziedot. lv, это неупорядоченность системы, ведь нас немного, всего 1,8 миллиона, и онкопациентов тоже не так уж много. Она считает, что скорее речь идёт об отношении к приведению системы в порядок, "чтобы никто не провалился сквозь сетку безопасности и все получили лечение". Это задача политиков, чиновничества и Национальной службы здоровья, их способность быть более независимыми, так как фармацевтическое лобби - очень сильное, сказала Диманта.

В то же время онкологи утверждают, что у нас очень много лекарств, которые формируют "массу" этого списка, но уже не эффективны. Поэтому список нужно пересмотреть, выкинуть оттуда старые лекарства и включить новые.

"Это система, которая сама себя воспроизводит и которую трудно "прополоть" кому-то со стороны. Вроде бы и есть правила Кабмина, слово на слове, ответ на ответе, и ты просто теряешься, особенно если ты пациент, который получает отказ от государства на семи листах", - характеризует ситуацию Диманта, добавив, что в конце присутствует скандальное предложение "Служба не имеет права принять решение, благоприятное для вас".

По мнению Диманты, тут нужно только захотеть, но Минздраву отпущено слишком мало времени: как только приходит министр из другой партии, всё предыдущее "стирается". Поэтому нужно быть очень независимым, сильным и иметь хороший тыл в Сейме и правительстве, но не всегда он есть. При этом сейчас ситуация как раз идеальная, - такую оценку даёт глава ziedot.lv.

Комментарии (1)
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

