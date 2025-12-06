Юревицс о возврате КОЗ: для меня как политика это не приоритет; а что для него важно?

В ходе кампании по возврату КОЗ наметилась крупная денежная сумма, которую пришлось бы вернуть потерпевшим, и в кулуарах поговаривают, что определённые представители этой кампании пытаются вести переговоры с правящими политиками и партиями, чтобы добиться решения Кабмина и чтобы можно было эти деньги, которые нужно разделить между потерпевшими, передать общественной организации.

Юревицс напомнил, что "Единство" не вводило КОЗ, но "под нашим руководством это чудо - КОЗ - отменили". Политик считает, что в свободной стране её граждане, которые являются юристами, имеют право проводить различные акции и, может быть, не так уж плохо, что этому вопросу уделяется внимание.

Однако его личное мнение таково, что эта активность общественной организации юристов частично может быть связана с деятельностью каких-либо отдельных политических сил. Причём другие юристы заявили, что юридический фон, на котором сейчас строится возврат КОЗ, может быть вызывающим, там разделились мнения по поводу того, есть ли правовое обоснование у такого способа возврата, какой предлагает эта организация юристов.

"Есть ли в госбюджете на данный момент такие средства, которые можно было бы перечислить общественной организации и потом куда-то дальше? Таких средств точно нет, и для меня как политика это не было бы приоритетом, на который в данный момент следовало бы выделить бюджетные средства", - сказал Юревицс.

Он считает, что нужно ещё больше вкладывать в безопасность, поддержку семей и науку. Политик добавил: если всё пойдёт правовым путём, жители Латвии могут быть спокойны - из госбюджета не придётся ещё раз расходовать средства.