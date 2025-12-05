Известная актриса попала в ловушку мошенников и поделилась печальным опытом

Мошенники застали актрису врасплох, когда она спешила и не успела как следует обдумать полученное текстовое сообщение.

«Это было во время антракта. Мне пришло SMS от якобы «Latvijas pasta» о том, что поставка задерживается. Меня попросили обновить данные. Так получилось, что в то время я заказал онлайн кое-что и ждала, когда они отправят. Посылка не пришла, и я подумала: вот и ответ. Не полностью осознавая происходящее, прислушиваясь одним ухом, не начинается ли второй акт, я ввела данные».

Дреймане также ввела данные своего интернет-банка и попалась на удочку мошенников. Оказалось, что SMS-сообщение прислали не «Latvijas pasts», а мошенники.

«Увидела 565 евро. Подумала – что же это такое?! Эти деньги уже списали. Обратилась в полицию. Полицейский посмотрел и говорит: «О, и всё? Тебе повезло, есть люди, которые так теряют по 10 тысяч!..."