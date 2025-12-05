Часовой магазин в Вецриге ограбила сербская группировка, бродившая по Европе

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции (ГП), в результате международного расследования в октябре в Финляндии были задержаны трое из четырех членов организованной преступной группы, похитившей около 80 часов в ходе вооруженного ограбления в Риге в апреле этого года.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и использования ряда механизмов международного сотрудничества члены организованной группы были установлены, трое из них задержаны. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Латвию, поиски четвёртого продолжаются.

29 апреля 2025 года средь бела дня в Старой Риге злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, а также применяя физическую силу и перцовый баллончик к сотрудникам и посетителям магазина, за несколько минут похитили около 80 эксклюзивных наручных часов. Магазин понес убытки на сумму около 690 000 евро.

После ограбления группа пробежала по улицам Старой Риги и села в автомобиль с крадеными номерами. Государственная полиция начала поисковую операцию, в том числе объявив в некоторых районах Латвии план перехвата, но грабителям удалось скрыться.

Управлением криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 176 частью четвертой Уголовного закона за разбой, совершенный с применением огнестрельного оружия и повлекший иные тяжкие последствия, и статьей 185 частью первой Уголовного закона за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Как отмечает вице-президент, полученная первоначальная информация вызвала подозрения, что преступниками могли быть иностранные граждане, прибывшие в Латвию с целью совершения преступного деяния, поэтому Государственная полиция проводила оперативные мероприятия как на национальном, так и на международном уровне.

Благодаря международному сотрудничеству сотрудники правоохранительных органов установили, что ограбление совершили четверо молодых людей из Сербии в возрасте до 30 лет. В рамках продолжения сотрудничества с другими европейскими странами был проведен ряд оперативно-следственных мероприятий, которые позволили установить точное местонахождение разыскиваемых лиц, и в октябре текущего года на территории Финляндии были задержаны трое участников организованной группы, четвертый участник группы в настоящее время находится в розыске.

Задержанные в Финляндии уже готовились совершить следующее ограбление по образцу совершенного в Латвии, по факту которого также возбуждено уголовное дело.

Все трое задержанных признаны подозреваемыми, и Рижский городской суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Генеральная прокуратура Латвии выдала в отношении них европейские ордера на арест, и в настоящее время компетентные органы за рубежом решают вопрос об их экстрадиции в Латвию для уголовного преследования.

Госполиция отмечает, что расследование в Латвии в отношении данного уголовного преступления все еще продолжается, в то время как в Финляндии также ведется расследование подготовки к совершению уголовного преступления, аналогичного совершенному в Латвии.