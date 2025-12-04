В специальной группе «Facebook», созданной для магазина “Lidl”, одна женщина разместила два фото, сравнив цены на сыр «Gouda»: в Латвии он стоит 7,75 евро, а в Эстонии — 3,69!

У “Lidl” спросили, почему цены так сильно отличаются? Представители торговой сети отвечают:

«Говоря о ценовых различиях между странами, важно понимать, что каждая страна работает в рамках своей экономики и рыночной ситуации. Цены формируются, учитывая местную покупательскую способность, налоговую политику, логистические расходы, затраты на рабочую силу и другие аспекты — в Латвии эти факторы складываются в уникальную комбинацию, влияющую на конечную цену на полке.

Также в разных странах, включая “Lidl”, отличается политика скидок. Поэтому сравнения с другими странами часто некорректны, так как вполне возможно, что на той неделе в “Lidl” Латвии значительно ниже цена на какой-то другой продукт, который в Эстонии или Польше, Литве и т. д. стоит дороже. Наш подход неизменен — всегда предлагать самые конкурентоспособные цены в конкретной стране. Ассортимент сыров в магазинах “Lidl” широк, и предложения меняются каждую неделю. Поэтому каждый может найти продукт, наиболее выгодный для себя».

О росте цен на продукты во всех магазинах Латвии недавно высказался в TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, который рассказал, что подорожание продуктов определяется постоянно растущими издержками и сложным учетом, а укреплению кошельков жителей поможет повышение зарплат и необлагаемого минимума.

«Здесь несколько аргументов. Первый — в торговле у нас есть различные дополнительные расходы. Например, в ценниках нужно указывать страну-производителя, помимо страны происхождения товара. Также учёт становится сложнее. В последнем исследовании Совета по конкуренции по отдельным продуктам, например, по сметане, нужно было вычислить, сколько электроэнергии, рабочей силы и транспортных расходов приходится на одну упаковку», — рассказывает Данусевич.

Он предлагает каждому представить свой холодильник с продуктами и попробовать сосчитать, сколько стоит содержание холодильника в расчёте на один продукт за то время, пока он там хранится. «Это, конечно, большие затраты и требует от торговцев дополнительной работы», — отмечает Данусевич.

Он продолжает, говоря, что доволен докладом министра финансов Арвила Ашераденса, в котором объясняется, что делается для компенсации роста потребительских цен, включая продукты питания. «Было обещано повысить минимальную зарплату и необлагаемый минимум — и это правильный путь, потому что инфляция так или иначе поднимает цены, поэтому должны расти и доходы населения, чтобы можно было компенсировать рост расходов в тех позициях, где это ощутимо для общества», — подчеркивает Данусевич.