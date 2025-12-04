В Кенгарагсе царят нравы 90-ых? Хозяин разбитой машины: «Это была месть»

Выйдя из своей квартиры, житель Кенгарагса увидел неприятную картину — синий грузовой бус, который он долго держал во дворе, был серьёзно разгромлен: выбиты оба передних боковых стекла, разбито лобовое стекло, а на кузов вылита коричневая краска. По словам соседей, владелец быстро понял, кто мог это сделать, и сразу догадался о мотиве.

«Когда-то на работе была какая-то непонятная ситуация. Потом, скорее всего, кто-то выпил и натворил — я фамилии называть не буду. Видео есть, данные есть», — говорит владелец автомобиля.

Отвечая на вопрос о причинах такого вандализма, он заявляет: «Потому что недоразумение. Если у них есть претензии к моему сыну или ко мне по рабочим вопросам, они должны решать это в порядке, предусмотренном законом. Трудовые договоры — платят они налоги или не платят, мы работаем как самозанятые. [TV3: Что они натворили на работе, почему такой мотив?] Видимо, не добились успеха и решили вот так отыграться».

Обнаружив повреждения, владелец обратился в полицию. Хотя мужчина уверен, что это было сделано из мести, местный дворник допускает и другое возможное объяснение вандализма.

«Вообще машины тут не портят. Приезжают — уезжают. Эта стояла долго, занимала место, а здесь не парковка. Думаю, что просто кто-то... Тут стояли две машины: одна с номером, другая без. Тоже долго. Ту, что с номером, обходили, спрашивали все, и кто-то позвонил в полицию — машину с номером увезли. А у этой, как видно, владельца не нашли, поэтому выбили стекла», — говорит местный дворник.

Как и во многих дворах многоэтажек, здесь действует принцип: кто первый приехал — тому и досталось место, никто не ищет парковку за пределами двора. Мест мало, и автомобили, оставленные на долгое время, начинают мешать — тогда каждый начинает боророться за удобства как умеет.

На вопрос, много ли жителей, которые оставляют машину и долго на ней не ездят, один из местных жителей отвечает: «Да, да, да! [DP: И как вы с этим справляетесь?] Кто с кем будет разбираться? Мне это надо? [DP: Полиция?] Какая полиция? Бывает, что кто-то вызывает полицию — если кто-то поставил машину, звонят, они приезжают, выписывают штраф 30 евро и всё».

Звонок в полицию — лучший способ решить сложные разногласия с соседями. Порча чужого имущества не может быть оправдана. Какова же была настоящая причина повреждения автомобиля, продолжит выяснять полиция.