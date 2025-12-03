Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

На Каю Каллас с её воинственными речами смотреть и больно, и смешно: немецкий эксперт (1)

Редакция PRESS 3 декабря, 2025 18:44

Выбор редакции 1 комментариев

Европейский подход к войне в Украине является самым унизительным поражением послевоенной эпохи, поскольку Европа не имеет последовательной стратегии ни в отношении войны, ни в отношении мира. Поэтому о том, что произойдет на Украине, решают американцы без значительного влияния со стороны Европы, пишет ведущий немецкий экономический журналист и аналитик Вольфганг Мюнхау на портале Unherd.

Если посмотреть на европейскую историю, то, по его мнению, это странно. Европа когда-то имела великих дипломатических стратегов, таких как Меттерних или Талейран, которые после поражения Наполеона обеспечили мир в Европе на целое столетие.

Общий европейский рынок журналист с грустью называет «последним» долгосрочным стратегическим предприятием Европы. Когда он создавался, около 200 тысяч экспертов в 2300 технических органах потратили на него бесчисленное количество времени. Когда создавался евро, это был столь же амбициозный проект, но Европа никогда не использовала его в долгосрочной перспективе как геополитическую силу, утверждает Мюнхау.

По его мнению, отсутствие стратегии в настоящее время наиболее очевидно в европейском подходе к российской агрессии на Украине.

«Мне лично больно смотреть, как Кая Каллас, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, выставляет себя в смешном свете своими воинственными речами, лишенными какого-либо стратегического содержания. Но она не единственная», — пишет Мюнхау. Он утверждает, что не существует стратегии ни для прекращения войны, ни для финансирования украинской обороны.

Он отмечает, что в Европе нет другого лидера, который помимо сильной риторики имел бы и четкую стратегию — ни в Лондоне, ни в Париже. По его мнению, европейские взносы на оборону Украины ничтожны, а Европа «аутсорсит» как финансирование, так и планирование войны.

Признаком европейского подхода является то, что европейские лидеры обычно говорят об Украине в пассивном залоге. Вместо «мы победим Путина» они говорят «Путин должен быть побежден». «Другими словами: мы хотим, чтобы украинские солдаты гибли, а за это платили американские налогоплательщики», — перефразирует журналист скрытый смысл.

Военные расходы — это не инвестиции

То же самое касается европейского вооружения, к которому призывает американский президент Дональд Трамп. Когда он призвал европейские страны увеличить свои расходы на оборону, они начали финансировать их за счет долга.

По его мнению, хорошим решением было бы, если бы европейские страны провели обширный анализ недостатков обороны континента, разработали стратегию их устранения, а затем разработали новые технологии. Однако военные расходы называются «расходами», а не инвестициями, пишет журналист. Поэтому он считает их финансирование за счет заимствований «монументально глупым».

«Стратег задал бы вопрос: какие жертвы мы принесем, чтобы сравняться с военными возможностями России? Европейский бюрократ спрашивает: сколько мы должны занять, чтобы выйти на первое место в таблицах расходов на оборону? Это то, к чему вы в конечном итоге приходите, когда у вас нет стратегии», — пишет Мюнхау.

Европа не готова сократить свои огромные социальные программы, поэтому она предпочитает заниматься «процедурным театром» принятия все новых и новых пакетов санкций, несмотря на которые товары в Россию по-прежнему поступают через третьи страны, Китай поддерживает Россию, а некоторые страны ЕС продолжают покупать российскую нефть и газ.

Мюнхау отмечает еще одну ироничную вещь — что американцы в настоящее время вызывают возмущение в европейских салонах именно тем, чем когда-то занимались немцы, — налаживанием частных каналов связи со своими российскими коллегами. Когда-то немцы составляли самую многочисленную группу на Петербургском международном экономическом форуме, российском эквиваленте Давоса. Сейчас, по информации журналиста, это американцы, которые в Москве и Петербурге с нетерпением ждут заключения возможных выгодных соглашений.

Признаки упадка Европы

Манкур Олсон в книге «Взлет и падение наций» 1982 года пишет, что упадку всегда предшествует замедление инноваций и сосредоточение внимания на распределении богатств, а не на их создании. По мнению Мюнхау, именно в такой ситуации сейчас находится Европа.

«Европейцы думают, что могут обеспечить себе благосостояние и влияние с помощью регулирования, процедур, верховенства закона и международных институтов. Европейцы мечтают о мире, в котором никто не предпринимает стратегических шагов. Это также мир, в котором инновации являются редкостью, мир без тревог, но и без творчества», — заключает он свой текст.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Важно

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать