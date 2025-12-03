Сердце — съедено, святотатство — не найдено. Полиция закрыла дело против Бректе за акцию на кладбище

Решено не начинать административное производство, так как нарушений закона не выявлено. Материалы переданы Национальному управлению по охране культурного наследия для оценки возможных аспектов, связанных с охраной памятников.

«Искусство никогда не обязано служить нравственным целям. Оно может быть некорректным, провокационным, уродливым или пугающим», — ранее заявил Бректе, комментируя свой поступок.

Ранее этим летом полиция прекратила и уголовное дело, возбужденное по жалобе депутатов партии «Национальное объединение». Поводом стало видео, опубликованное 17 ноября прошлого года в Facebook и TikTok: на кадрах художник стоял у скульптуры «Мать-Латвия» с бычьим сердцем в руках и говорил, что любит Латвию. Позже сердце было приготовлено в пищу.

По словам адвоката Александра Березина, Бректе объяснил, что это была художественная акция, а не святотатство. Следователи сочли, что в его действиях нет признаков преступления или административного проступка.