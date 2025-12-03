Реформа направлена на устранение неравенства между профессиями, где условия выхода на пенсию сильно различаются. Новая модель оставит льготы только тем, чья работа связана с повышенным риском для здоровья или жизни — например, пожарным и спасателям.

«Существующая система больше не отражает реальность. Одни уходят на пенсию слишком рано, другим это сделать гораздо труднее», — отметила председатель Бюджетной комиссии Анда Чакша.

Поправки предусматривают повышение выслуги и возраста на шесть месяцев ежегодно в течение пяти лет, сокращение размеров пенсий на 10–20% и пересмотр формулы расчёта. Из круга получателей исключаются прокуроры, судьи и дипломаты — для них создадут отдельные схемы.

Реформа также затронет артистов балета, театра, хора и оркестров: им предложат программы переквалификации и социальную поддержку. Пенсии за выслугу лет будут выплачиваться до достижения общего пенсионного возраста, после чего заменяться обычной пенсией.

Бюджетная нагрузка на систему растёт: через пять лет расходы государства на эти выплаты превысят 200 млн евро в год.