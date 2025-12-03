Рекорд поставила Мадонская больница: чтобы попасть на динамическое наблюдение после замены коленного сустава, пациенту приходится ждать 396 недель — более семи лет. В среднем по стране — около четырёх лет. Сейчас в очереди на замену сустава стоят 5346 пациентов.

«Длина очереди зависит от больницы. В клинике “Gaiļezers” в Риге, например, ждать приходится меньше года», — отметили в Национальной службе здравоохранения.

Самое продолжительное ожидание среди диагностических процедур — электромиография, исследование нервов и мышц. В рижском центре «Aura-R» её придётся ждать более 12 лет, тогда как в среднем по стране — полтора года.

Похожая ситуация с ультразвуковыми обследованиями и допплерографией сосудов головы и шеи: в Рижской 1-й городской больнице очередь длится 3 года и 8 месяцев, а в региональных клиниках — не более двух месяцев.

Медики напоминают: пациенты могут сами выбирать учреждение, и в других городах обследование часто можно пройти гораздо быстрее.