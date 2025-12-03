Водородная мечта не взлетела. В Лиепае закрывают Fokker Next Gen Latvia

Проект по созданию пассажирского самолета на водородном топливе, который голландская компания Fokker Next Gen реализовывала в сотрудничестве с латвийским государством, завершился неудачей. 1 декабря 2025 года предприятие Fokker Next Gen Latvia официально начало процедуру ликвидации, сообщает LETA.

В 2023 году компания подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Латвии. В феврале 2024 года в Лиепае была зарегистрирована дочерняя структура, которой прочили сотни рабочих мест и ключевую роль в развитии водородных технологий.

Однако за первый год работы предприятие не получило выручки и завершило год с убытком 135 474 евро. В основные средства инвестировано лишь 3944 евро, а в штате остался один сотрудник.

«Мы рассчитывали на международное сотрудничество и технологический прорыв, но реализация проекта оказалась невозможной», — признали в отраслевых кругах.

Fokker Next Gen планировала создать пассажирский самолет на водороде, рассчитанный на 120–150 пассажиров и дальность полета до 2500 км. Инициативу поддерживали Министерство экономики и авиакомпания Air Baltic, однако проект не получил необходимого финансирования.