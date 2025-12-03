«Скелетарий»: в Риге покажут почти 300 скелетов животных

Коллекция объединяет материалы из зоологического фонда музея и Музея остеологии Ветеринарного факультета Латвийского университета бионаук. В экспозиции представлены скелеты рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, включая черепа, конечности и позвонки.

«Мы хотели показать не только строение костей, но и то, как они отражают адаптацию животных к среде», — отметил руководитель зоологического отдела Дмитрий Бойко.

Среди редких экспонатов — черепа верблюда, большого нанду, крокодилкаймана и гигантского галапагосского черепахи, а также позвонок финвала — одного из крупнейших животных планеты. Экспозицию сопровождают интерактивные элементы и современное художественное оформление, созданное студией DJA при поддержке Латвийского фонда охраны природы.

Открытие для публики состоится 11 декабря, а для СМИ — на день раньше, 10 декабря.