Шок: NASA хочет использовать чернобыльский гриб для защиты лунных баз

Речь идёт о чёрном меланиновом грибке, который в 1990-х нашли на территории ЧАЭС. Там, где другие организмы погибают, он наоборот растёт быстрее — и использует жёсткое излучение для усиления своего метаболизма.

Когда образцы отправили на Международную космическую станцию, они выросли на 21% быстрее, чем на Земле. Тонкий слой мицелия даже смог слегка ослабить космическую радиацию.

NASA заинтересовалось этим результатом.

Астробиолог Линн Ротшильд продвигает идею «мико-архитектуры» — живых стен, которые можно вырастить прямо на месте и которые будут сами себя восстанавливать под воздействием излучения.

«Мы ищем материалы, которые могут менять свойства и защищать лучше, чем сталь или бетон», — объясняют исследователи.

Главная цель — решить проблему, которая десятилетиями остаётся самым опасным фактором дальних космических миссий: галактическая космическая радиация от взрывов звёзд.

И хотя технология находится в самом начале пути, учёные уверены: гриб может стать частью будущих «живых» щитов, которые снизят стоимость запусков и сделают базы в глубоком космосе куда безопаснее.

Эпоха космического бетона заканчивается, начинается эпоха космической биологии.