По данным МВД, в 2025 году объем поддержки украинцев составит 65 млн евро, а в 2026 году — 39,7 млн. Средства перераспределят на приоритетные направления, включая жилье и образование.

«У украинцев уже есть доступ к тем же программам занятости, что и у граждан Латвии. Отдельное финансирование теряет актуальность», — пояснили в Министерстве внутренних дел.

Украинцы сохранят право пользоваться услугами Государственного агентства занятости и получать медицинскую помощь на общих основаниях, но будут обязаны вносить пациентский взнос. Также отменяется компенсация за регистрацию домашних животных.

По оценкам МВД, в Латвии зарегистрировано 31 152 украинца, из них почти 7000 — дети. Большинство уже интегрировались в рынок труда, однако часть статусов временной защиты аннулирована из-за несвоевременного продления документов.