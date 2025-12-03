«Пять кувырков и дым»: очевидцы о жуткой аварии в Саркандаугаве

Кузов машины был смят, стёкла разлетелись. На месте работали пожарные и полиция. Одна из местных жительниц стала свидетелем происшествия и рассказала, что всё выглядело как сцена из боевика.





«Машина сделала около пяти кувырков. Я думала, он мёртв, потому что невозможно было выжить. Всё было в дыму. Когда я подошла ближе — он уже сбежал», — рассказала очевидица.

По данным полиции, сбежавшим оказался Денис Миронченко, ранее совершивший имущественное преступление. С места аварии он скрылся, прихрамывая, в одной туфле и белой шапке.

«Имеющаяся информация свидетельствует, что мужчина был объявлен в розыск, и во вторник днём его удалось найти», — сообщила представитель полиции Лина Багдоне.

Жители отмечают, что к месту происшествия прибыл кинолог с собакой, а оперативных машин было столько, будто район перекрыт. Расследование продолжается.