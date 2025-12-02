В Москве проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

В Москве проходит встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивен Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров являются условия прекращения войны РФ против Украины, в числе прочего речь идет о предложениях США по этому вопросу, сообщает во вторник, 2 декабря, российское агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что у встречи Путина с представителями Вашингтона не будет временных рамок, и она будет продолжаться "сколько потребуется". Ранее Песков отметил "непубличный характер" совещаний "в рамках подготовки к российско-американским контактам".

Контакты США с Украиной

В минувшие выходные Уиткофф, который уже неоднократно встречался с Путиным в 2025 году, участвовал во встрече американской делегации с представителями Украины во Флориде. Стороны обсуждали различные аспекты мирного плана США. Участники назвали переговоры конструктивными и отметили продвижение вперед, но о достижении конкретных договоренностей по итогам встречи не сообщалось.

После встречи Стивен Уиткофф подтвердил, что отправится в Россию 1 декабря, чтобы продолжить обсуждение мирной инициативы. Джаред Кушнер также участвовал в переговорах с украинской делегацией во Флориде.