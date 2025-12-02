Путин: Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет, то мы готовы прямо сейчас

"Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Они же какое-то время… У нас с ними был тесный контакт, потом они раз — резко оборвали контакты с Россией. Это их инициатива", — сказал Путин.

"Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом — они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут и не хотят", — цитирует Путина Интерфакс.

О войне с Европой

Если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться, продолжил Путин тему отношений Европы и России. Говоря об этом, российский президент заявил, что Москва действует в Украине "хирургическим способом", на что европейцам рассчитывать не стоит.

"Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы… ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", — заявил российский президент.

Отрезать Украину от моря

Путин пригрозил расширить номенклатуру ударов по украинским портам и судам в ответ на атаки Киева по танкерам в Черном море.

"Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе", — сказал Путин, пообещав меры "по нарастающей".

"Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной подумают, стоит ли продолжать такую практику", — заявил российский президент.

О боях в Покровске

Путин заявил о важности взятия Покровска (в России его называют старым советским названием Красноармейск), о чем вчера отчитались российские генералы, но что не подтверждено укранской стороной.

"Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженными силами, действительно, особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком это — хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО", — заявил Путин. Он заявил, что Россия готова провести по всем кварталам Покровска журналистов, в том числе западных.

Также, по его словам, в Купянск-Узловой идут боевые действия, и через несколько дней и этот населенный пункт, по утверждению Путина, окажется в руках российских военных. Путин также утверждает, что российские войска приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.

Как сообщалось, спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным в Москве во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Впервые Уиткоффа сопровождает зять Трампа Джаред Кушнер, при этом до последнего официально участие Кушнера в поездке официально не было подтверждено. Как пишет CNN со ссылкой на источники, Трамп видит в своем зяте специалиста по завершению сделок. Кроме того, президент США полностью доверяет Кушнеру.