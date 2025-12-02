Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин: Россия не собирается воевать с Европой, но если Европа начнет, то мы готовы прямо сейчас

© BBC 2 декабря, 2025 18:22

Выступая перед журналистами перед встречей со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, российский президент Владимир Путин заявил, что европейцы сами отстранились от переговорного процесса, сообщает русская служба BBC.

"Ну, европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но я хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Они же какое-то время… У нас с ними был тесный контакт, потом они раз — резко оборвали контакты с Россией. Это их инициатива", — сказал Путин.

"Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом — они приняли желаемое за действительное в свое время. Но признаться в этом сами себе не могут и не хотят", — цитирует Путина Интерфакс.

О войне с Европой

Если Европа вдруг начнет войну с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться, продолжил Путин тему отношений Европы и России. Говоря об этом, российский президент заявил, что Москва действует в Украине "хирургическим способом", на что европейцам рассчитывать не стоит.

"Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы… ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", — заявил российский президент.

Отрезать Украину от моря

Путин пригрозил расширить номенклатуру ударов по украинским портам и судам в ответ на атаки Киева по танкерам в Черном море.

"Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда и невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе", — сказал Путин, пообещав меры "по нарастающей".

"Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоит за их спиной подумают, стоит ли продолжать такую практику", — заявил российский президент.

О боях в Покровске

Путин заявил о важности взятия Покровска (в России его называют старым советским названием Красноармейск), о чем вчера отчитались российские генералы, но что не подтверждено укранской стороной.

"Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженными силами, действительно, особое значение, потому что этот город является как бы не просто большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом, но самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком это — хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО", — заявил Путин. Он заявил, что Россия готова провести по всем кварталам Покровска журналистов, в том числе западных.

Также, по его словам, в Купянск-Узловой идут боевые действия, и через несколько дней и этот населенный пункт, по утверждению Путина, окажется в руках российских военных. Путин также утверждает, что российские войска приступили к ликвидации 15 батальонов, заблокированных в левобережном Купянске.

Как сообщалось, спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным в Москве во вторник, 2 декабря, во второй половине дня. Впервые Уиткоффа сопровождает зять Трампа Джаред Кушнер, при этом до последнего официально участие Кушнера в поездке официально не было подтверждено. Как пишет CNN со ссылкой на источники, Трамп видит в своем зяте специалиста по завершению сделок. Кроме того, президент США полностью доверяет Кушнеру.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

