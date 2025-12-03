Почти треть несдавших экзамены девятиклассников не учатся дальше

Экзамены не сдали 1135 учеников — 6,2% от всех участников. Из них 331 школьник, или 29,1%, полностью прекратил учёбу. В эту группу входят и те, кто был зарегистрирован на экзамен, но не явился без уважительной причины.

«Эти данные вызывают тревогу — каждый третий несдавший фактически выпадает из системы образования», — признали в Министерстве образования и науки.

Из остальных учащихся 674 повторно проходят курс 9-го класса, 82 продолжают обучение в средних школах, а 48 — в профессиональных программах.

В этом учебном году впервые введена возможность продолжить обучение в профпрограмме, если все годовые оценки не ниже четырёх баллов, но не сдан один экзамен. Продолжительность курса — три года, и он завершается получением профессиональной квалификации третьего уровня.

По информации IZM, обучение в таких программах начали 19 школьников. Остальные предпочли повторно учиться в 9-м классе. Несмотря на положительную динамику — число несдавших снизилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, — проблема отсева остаётся серьёзной.