Рейды прошли по всей Бельгии ранним утром, в ходе которых полиция изъяла документы и арестовала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и уголовно наказуемом конфликте интересов.

Около 10 офицеров в гражданской одежде вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешних связей (EEAS) в 7:30 утра во вторник, сообщил один из очевидцев. Другой чиновник дипломатической службы ЕС подтвердил факт рейда.

"По запросу EPPO, одобренному следственным судьей, Федеральная полиция (FGP West-Vlaanderen) провела обыски в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних связей в Брюсселе и в домах подозреваемых", - говорится в сообщении Европейской прокуратуры (EPPO) во вторник, 2 декабря. Дело связано с финансируемой ЕС программой подготовки молодых дипломатов.

В ходе операции, прошедшей при поддержке Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), полиция изъяла документы и задержала трех человек. EPPO уточняет, что речь может идти о мошенничестве при закупках, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны. Кроме того, по запросу прокуратуры с нескольких подозреваемых был снят иммунитет, добавляется в пресс-релизе.

По данным AFP, одна из задержанных - бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она находится под стражей, сообщает агентство со ссылкой на источники в следственных органах. Дело касается использования средств Колледжа Европы, в котором Могерини сейчас занимает пост ректора.

Кроме того, по данным агентства, задержан Стефано Саннини - итальянский дипломат и бывший генеральный директор Европейской службы внешних связей в Брюсселе, сейчас занимающий пост генерального директора Европейской комиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива.

В расследовании речь идет о средствах, полученных Колледжем Европы в 2021 и 2022 годах от внешнеполитического ведомства ЕС на реализацию девятимесячной программы подготовки дипломатов. Следователи выясняют, существовал ли предварительный сговор между европейской дипслужбой и учебным заведением в Брюгге. "Есть серьезные подозрения, что в ходе тендерного процесса по программе была нарушена статья 169 Финансового регламента, касающаяся справедливой конкуренции, и что конфиденциальная информация, связанная с текущей закупкой, была передана одному из кандидатов, участвовавших в тендере", - уточняет прокуратура в своем сообщении.

Уголовное расследование началось после обвинений в том, что EEAS и Колледж Европы — престижная школа последипломного образования для еврократов — неправомерно использовали государственные средства ЕС в 2021 и 2022 годах, по словам четырех человек, знакомых с расследованием.

Рейды являются последним крупным скандалом, поразившим институты ЕС, и усугубят давление на Колледж Европы и его ректора Федерику Могерини, которая ранее возглавляла EEAS (сейчас организацию возглавляет Кайя Каллас).

Бельгийская федеральная полиция и антикоррупционное бюро ЕС OLAF приняли участие в операции в рамках уголовного расследования, проводимого прокуратурой ЕС (EPPO).

Следователи выясняют, знали ли Колледж Европы или его представители заранее о публичном тендере на финансирование новой Дипломатической академии ЕС, ежегодной программы обучения европейских дипломатов в Брюгге, которая финансируется ЕЕС.

Колледж Европы, основанный в 1949 году, считается школой для дипломатов и государственных служащих ЕС, среди выпускников которой есть высокопоставленные политики и чиновники европейских институтов.

Следователи сосредоточили свое внимание на обстоятельствах покупки колледжем за 3,2 млн евро здания на улице Spanjaardstraat в Брюгге, в котором проживают дипломаты, посещающие академию, сообщили четыре человека, знакомые с ходом расследования.

Конкурс на право размещения академии требовал от заявителей предоставления жилья.

Колледж Европы приобрел здание в 2022 году в период финансовых затруднений и незадолго до того, как ЕЕС выпустил тендер, по результатам которого учреждению было выделено 654 000 евро финансирования, сообщили два человека, знакомые с расследованием.

Следователи рассмотрели утверждения о том, что Колледж Европы и его представители имели доступ к конфиденциальной информации о тендере, которая должна была оставаться конфиденциальной, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию между учреждениями, претендующими на право принимать новую академию.

Пока никому не предъявлено официальное обвинение.