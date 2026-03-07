Министерство климата: перебоев с топливом в Латвии не ожидается, но цены…

7 марта, 2026 07:27

Новости Латвии 0 комментариев

Колебания цен на топливо в Латвии ощущаются на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, однако угроз для поставок топлива в стране нет. Об этом сообщили в Министерстве климата и энергетики, передаёт агентство LETA.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис встретился с представителями Ассоциации торговцев топливом Латвии и отдельными участниками рынка, чтобы обсудить ситуацию. По итогам встречи власти заявили, что поставки топлива остаются стабильными.

«Ситуация с поставками топлива в Латвии стабильна и безопасна. Объёмов на заправках достаточно для обеспечения текущего спроса», - заявила председатель Ассоциации торговцев топливом Латвии Иева Лигере.

По её словам, на фоне геополитической напряжённости в публичном пространстве могут появляться слухи о возможных перебоях. Однако оснований для подобных опасений сейчас нет. В некоторых регионах резервуары на автозаправочных станциях могут быть меньше по объёму, чем на крупных станциях, но это связано лишь с техническими особенностями.

В случае необходимости поставки топлива оперативно пополняются, чтобы работа заправок не прерывалась.

Одновременно на спрос влияет сезонный фактор. С началом активного сельскохозяйственного сезона фермерам требуется больше топлива, а спрос со стороны автоперевозчиков традиционно растёт.

Мелнис сообщил, что поддерживает постоянную связь с Министерством экономики. Сейчас нет необходимости использовать государственные стратегические запасы нефти.

«Если возникнет необходимость, мы готовы принять такое решение, чтобы смягчить ценовую динамику, как это уже делалось в 2022 году», - отметил министр Мелнис. Представители группы Orlen также подтвердили, что рисков для поставок топлива нет. Компания закупает нефть не в регионе конфликта, а в других регионах, включая Средиземноморье, Египет и страны Америки.

По данным министерства, Латвия также усилила свою энергетическую безопасность, вступив в 2024 году в Международное энергетическое агентство, которое координирует действия государств во время энергетических кризисов.

Основной вызов сейчас связан именно с ценами. Они зависят от котировок на мировых нефтяных рынках. В Риге в пятницу дизель стоил от 1,10 до 1,77 евро за литр в зависимости от автозаправочной станции.

При этом рост цен в Латвии пока остаётся умереннее, чем в соседних странах. Например, в Вильнюсе стоимость дизеля уже приближается к отметке 2 евро за литр.

По словам Мелниса, на мировом рынке в ближайшее время возможен рост цены дизеля на 20-30%. При этом участники рынка рассчитывают, что текущий конфликт будет относительно краткосрочным.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

