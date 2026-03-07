Министерство климата: перебоев с топливом в Латвии не ожидается, но цены…

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис встретился с представителями Ассоциации торговцев топливом Латвии и отдельными участниками рынка, чтобы обсудить ситуацию. По итогам встречи власти заявили, что поставки топлива остаются стабильными.

«Ситуация с поставками топлива в Латвии стабильна и безопасна. Объёмов на заправках достаточно для обеспечения текущего спроса», - заявила председатель Ассоциации торговцев топливом Латвии Иева Лигере.

По её словам, на фоне геополитической напряжённости в публичном пространстве могут появляться слухи о возможных перебоях. Однако оснований для подобных опасений сейчас нет. В некоторых регионах резервуары на автозаправочных станциях могут быть меньше по объёму, чем на крупных станциях, но это связано лишь с техническими особенностями.

В случае необходимости поставки топлива оперативно пополняются, чтобы работа заправок не прерывалась.

Одновременно на спрос влияет сезонный фактор. С началом активного сельскохозяйственного сезона фермерам требуется больше топлива, а спрос со стороны автоперевозчиков традиционно растёт.

Мелнис сообщил, что поддерживает постоянную связь с Министерством экономики. Сейчас нет необходимости использовать государственные стратегические запасы нефти.

«Если возникнет необходимость, мы готовы принять такое решение, чтобы смягчить ценовую динамику, как это уже делалось в 2022 году», - отметил министр Мелнис. Представители группы Orlen также подтвердили, что рисков для поставок топлива нет. Компания закупает нефть не в регионе конфликта, а в других регионах, включая Средиземноморье, Египет и страны Америки.

По данным министерства, Латвия также усилила свою энергетическую безопасность, вступив в 2024 году в Международное энергетическое агентство, которое координирует действия государств во время энергетических кризисов.

Основной вызов сейчас связан именно с ценами. Они зависят от котировок на мировых нефтяных рынках. В Риге в пятницу дизель стоил от 1,10 до 1,77 евро за литр в зависимости от автозаправочной станции.

При этом рост цен в Латвии пока остаётся умереннее, чем в соседних странах. Например, в Вильнюсе стоимость дизеля уже приближается к отметке 2 евро за литр.

По словам Мелниса, на мировом рынке в ближайшее время возможен рост цены дизеля на 20-30%. При этом участники рынка рассчитывают, что текущий конфликт будет относительно краткосрочным.