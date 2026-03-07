Одна из соседок показала журналистам свой балкон. На подоконнике лежала окровавленная мужская обувь — её подозреваемый потерял, когда пытался убежать от полиции. По словам женщины, мужчина перелез через перила, но они не выдержали, и он сорвался вниз, упав прямо рядом с телом своей матери.

Соседка вспоминает, что первые тревожные звуки из квартиры она услышала около десяти часов вечера — пожилая женщина кричала и звала на помощь. А примерно в два часа ночи раздались громкие хлопки. Женщина выбежала на балкон и подняла глаза вверх.

До сих пор, вспоминая увиденное, она не может поверить в случившееся.

«Сначала подумала, что это лежит он — знала, что с ним что-то не так...Мозг просто не мог осознать, что происходит. Но потом я поняла: это была его мать».

Увидев происходящее, она сразу вызвала полицию и скорую помощь.

Заместитель начальника одного из отделов уголовной полиции Рижского регионального управления полиции Вячеслав Гудовский сообщил, что, по предварительным данным, мужчина 1978 года рождения во время конфликта жестоко избил свою пожилую мать и столкнул её с четвёртого этажа.

«Когда оперативные службы прибыли на место происшествия, информация, к сожалению, подтвердилась — было найдено тело женщины», — отметил представитель полиции. Он также добавил, что мужчина, который позже выпрыгнул из окна, остался жив и находился в сознании.

Соседи говорят, что у подозреваемого давно были проблемы со здоровьем.

«Нам рассказывали, что в молодости его сильно избили, он был в тяжёлом состоянии, и после этого с ним что-то изменилось», — поделилась соседка. По её словам, мужчина нигде не работал — вероятно, имел инвалидность.

Женщина призналась, что рада лишь одному — что не видела самого момента, когда он сбросил мать.

«Бедная женщина… Она всегда его защищала. Иногда казалось, что она просто смирилась со своей судьбой — никогда не звала на помощь, только иногда слышались крики от боли. После того как он выбросил мать, он начал разбрасывать по квартире вещи: иконы, пакеты, даже бутылки из-под алкоголя летели вниз», — рассказала соседка.

В настоящее время следствие назначило экспертизы. Специалистам предстоит установить, погибла ли женщина ещё в квартире или же смерть наступила после падения с высоты.