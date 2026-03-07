Соседи о трагедии в Кенгарагсе: сын упал с высоты рядом с телом матери (1)

Редакция PRESS 7 марта, 2026 07:07

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, жуткая драма разыгралась на этой неделе в Латгальском предместье Риги. По предварительной информации, 46-летний мужчина жестоко избил свою 76-летнюю мать, а затем сбросил её с балкона четвёртого этажа. Пытаясь скрыться от полиции, он и сам сорвался вниз. Женщина погибла, а мужчина получил травмы различной степени тяжести. Соседи до сих пор с ужасом вспоминают события ночи 2 марта, рассказывает телепрограмма Degpunktā.

Одна из соседок показала журналистам свой балкон. На подоконнике лежала окровавленная мужская обувь — её подозреваемый потерял, когда пытался убежать от полиции. По словам женщины, мужчина перелез через перила, но они не выдержали, и он сорвался вниз, упав прямо рядом с телом своей матери.

Соседка вспоминает, что первые тревожные звуки из квартиры она услышала около десяти часов вечера — пожилая женщина кричала и звала на помощь. А примерно в два часа ночи раздались громкие хлопки. Женщина выбежала на балкон и подняла глаза вверх.

До сих пор, вспоминая увиденное, она не может поверить в случившееся. 

«Сначала подумала, что это лежит он — знала, что с ним что-то не так...Мозг просто не мог осознать, что происходит. Но потом я поняла: это была его мать».

Увидев происходящее, она сразу вызвала полицию и скорую помощь.

Заместитель начальника одного из отделов уголовной полиции Рижского регионального управления полиции Вячеслав Гудовский сообщил, что, по предварительным данным, мужчина 1978 года рождения во время конфликта жестоко избил свою пожилую мать и столкнул её с четвёртого этажа.

«Когда оперативные службы прибыли на место происшествия, информация, к сожалению, подтвердилась — было найдено тело женщины», — отметил представитель полиции. Он также добавил, что мужчина, который позже выпрыгнул из окна, остался жив и находился в сознании.

Соседи говорят, что у подозреваемого давно были проблемы со здоровьем.

«Нам рассказывали, что в молодости его сильно избили, он был в тяжёлом состоянии, и после этого с ним что-то изменилось», — поделилась соседка. По её словам, мужчина нигде не работал — вероятно, имел инвалидность.

Женщина призналась, что рада лишь одному — что не видела самого момента, когда он сбросил мать.

«Бедная женщина… Она всегда его защищала. Иногда казалось, что она просто смирилась со своей судьбой — никогда не звала на помощь, только иногда слышались крики от боли. После того как он выбросил мать, он начал разбрасывать по квартире вещи: иконы, пакеты, даже бутылки из-под алкоголя летели вниз», — рассказала соседка.

В настоящее время следствие назначило экспертизы. Специалистам предстоит установить, погибла ли женщина ещё в квартире или же смерть наступила после падения с высоты.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

