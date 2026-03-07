Ажиотаж на бензоколонках: кое-где топлива может не хватить

tv3.lv 7 марта, 2026 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

Так как цены на нефть растут по всему миру, то в пятницу, 6 марта, резко подскочили цены на горючее и на латвийских АЗС. Многие водители наливают полные баки, потому что опасаются ещё большего подорожания, на отдельных малых АЗС топлива может и не хватить, но ответственные лица успокаивают - это ненадолго, сообщает портал TV3 Ziņas,

Цена на дизельное топливо уже приблизилась к 1,8 евро/л. Пусть меньше, но повысились цены и на бензин и автогаз. 

Причин, почему дизтопливо дорожает сильнее, две: во-первых, нефтеперерабатывающие заводы в Европе, где оно производится, зависят от конкретного региона, затронутого войной, а во-вторых, дизтоплива требуется больше, так как оно используется для грузового транспорта и сельхозтехники и играет важнейшую роль в логистике и коммерческом секторе в целом.

На международных рынках цена нефти уже превысила 90 долларов за баррель - подорожала примерно на четверть с момента начала войны. Дизтопливо на бирже подскочило ещё выше - рост цен превышает 50%.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис высказал своё мнение по этому поводу: "То, что было важнее всего, это в самом деле то, что топливо есть и будет, его будут поставлять. Надо понимать только то, что возможность физически привезти и отвезти его ограничена, потому что в эти дни спрос на топливо больше. Люди больше заправляются. Это, может быть, где-то и создаёт вызовы для самих торговцев топливом".

По поводу снабжения топливом в Латвии в основном всё в порядке, но вот прогнозы по ценам совершенно не радуют. Больших запасов у торговцев, чтобы покрыть растущий спрос, тоже нет.

Представитель Circle K Latvia Гатис Титов сообщил следующее: "В действительности в данный момент мы можем говорить только о резервах, которые есть на АЗС, и эти резервы уже в данный момент исчерпаны. Мы говорим об объёме на пару дней, который есть в резервах".

Минэкономики тем временем предупредило торговцев, что им придётся дать отчёт о политике ценообразования. Как правило, колебания на глобальном рынке скорее отражаются на росте цен, чем на его падении.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

