Ажиотаж на бензоколонках: кое-где топлива может не хватить

Цена на дизельное топливо уже приблизилась к 1,8 евро/л. Пусть меньше, но повысились цены и на бензин и автогаз.

Причин, почему дизтопливо дорожает сильнее, две: во-первых, нефтеперерабатывающие заводы в Европе, где оно производится, зависят от конкретного региона, затронутого войной, а во-вторых, дизтоплива требуется больше, так как оно используется для грузового транспорта и сельхозтехники и играет важнейшую роль в логистике и коммерческом секторе в целом.

На международных рынках цена нефти уже превысила 90 долларов за баррель - подорожала примерно на четверть с момента начала войны. Дизтопливо на бирже подскочило ещё выше - рост цен превышает 50%.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис высказал своё мнение по этому поводу: "То, что было важнее всего, это в самом деле то, что топливо есть и будет, его будут поставлять. Надо понимать только то, что возможность физически привезти и отвезти его ограничена, потому что в эти дни спрос на топливо больше. Люди больше заправляются. Это, может быть, где-то и создаёт вызовы для самих торговцев топливом".

По поводу снабжения топливом в Латвии в основном всё в порядке, но вот прогнозы по ценам совершенно не радуют. Больших запасов у торговцев, чтобы покрыть растущий спрос, тоже нет.

Представитель Circle K Latvia Гатис Титов сообщил следующее: "В действительности в данный момент мы можем говорить только о резервах, которые есть на АЗС, и эти резервы уже в данный момент исчерпаны. Мы говорим об объёме на пару дней, который есть в резервах".

Минэкономики тем временем предупредило торговцев, что им придётся дать отчёт о политике ценообразования. Как правило, колебания на глобальном рынке скорее отражаются на росте цен, чем на его падении.