«Если нажрусь, могу ехать без билета?!» Рижане возмущены бездействием контролёров

Редакция PRESS 8 марта, 2026 06:33

Важно 0 комментариев

Занда опубликовала твит, в котором описывает ситуацию, случившуюся в столичном общественном транспорте. Ответ Rīgas satiksme вызвал бурное возмущение, а также стал поводом поупражняться в сарказме.

"Достойно сожаления, Rīgas satiksme!!! С пьяницами контроль "не возится", а вот остальным - штраф! Парень их обзывал, тыкал пальцем в женщину, беспокоил всех пассажиров, билета у него не было. И они вышли - "не будем заморачиваться". Тут парню - только полиция и покой".

Предприятие ответило, что в данном случае не стоило "усугублять ситуацию" и что на первом месте должна быть безопасность - как сотрудников, так и пассажиров.

Пассажиры, однако, категорически не согласны:

- Ясно, можно не усугублять, но этого субъекта нужно высадить из транспорта (с контролёрами или без). Самим выйти и оставить алкаша на взводе с остальными пассажирами - довольно глупое бездействие.

- Я только что села в транспорт вместе с контролем и сразу получила довольно грозный упрёк в свой адрес - за то, что слишком поздно отсканировала код.

- Значит, Rīgas satiksme, вы оправдываете агрессию? Если я не покупаю билет, могу начинать орать на контролёра и спокойно ехать дальше?

- Рижский общественный транспорт всё меньше хочется использовать.

- Был один раз, когда контроль отпинал пьяного и в связи с этим был ажиотаж, какие эти контролёры злые и противные. Тебя накажут, если нанесёшь телесные повреждения, даже если "потерпевший" инициировал дать по лицу.

- Дерут только законопослушных, которым есть что терять, а тем, кому терять нечего, все органы до одного места.

- Стоп-стоп. Это серьёзно. Получается, если я нажрусь, могу билет не покупать???

- Если ты смог инкорпорировать в себя столько алкоголя, то ты уважаемый человек, который поощрил экономику, а может быть, даже налоги платил, так что поездка в общественном транспорте полагается бесплатно!

- Можешь, только при этом надо настойчиво повторять: "Мы меняем правила!"

- Да, это новая производная от снежного билета. Неписаное, но хорошо работающее правило. Поздно вечером работает, а вот днём уже не так просто.

- Нет, ты ещё должен стать агрессивным и распускать руки.

- Ещё и запах специфический должен быть.

- На всякий случай ношу с собой литр водки, если вдруг контроль войдёт...

- Нет. Ещё надо иметь рост минимум 1,90 м и вес 120 кг.

 

 

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

