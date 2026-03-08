«Если нажрусь, могу ехать без билета?!» Рижане возмущены бездействием контролёров

"Достойно сожаления, Rīgas satiksme!!! С пьяницами контроль "не возится", а вот остальным - штраф! Парень их обзывал, тыкал пальцем в женщину, беспокоил всех пассажиров, билета у него не было. И они вышли - "не будем заморачиваться". Тут парню - только полиция и покой".

Предприятие ответило, что в данном случае не стоило "усугублять ситуацию" и что на первом месте должна быть безопасность - как сотрудников, так и пассажиров.

Пассажиры, однако, категорически не согласны:

- Ясно, можно не усугублять, но этого субъекта нужно высадить из транспорта (с контролёрами или без). Самим выйти и оставить алкаша на взводе с остальными пассажирами - довольно глупое бездействие.

- Я только что села в транспорт вместе с контролем и сразу получила довольно грозный упрёк в свой адрес - за то, что слишком поздно отсканировала код.

- Значит, Rīgas satiksme, вы оправдываете агрессию? Если я не покупаю билет, могу начинать орать на контролёра и спокойно ехать дальше?

- Рижский общественный транспорт всё меньше хочется использовать.

- Был один раз, когда контроль отпинал пьяного и в связи с этим был ажиотаж, какие эти контролёры злые и противные. Тебя накажут, если нанесёшь телесные повреждения, даже если "потерпевший" инициировал дать по лицу.

- Дерут только законопослушных, которым есть что терять, а тем, кому терять нечего, все органы до одного места.

- Стоп-стоп. Это серьёзно. Получается, если я нажрусь, могу билет не покупать???

- Если ты смог инкорпорировать в себя столько алкоголя, то ты уважаемый человек, который поощрил экономику, а может быть, даже налоги платил, так что поездка в общественном транспорте полагается бесплатно!

- Можешь, только при этом надо настойчиво повторять: "Мы меняем правила!"

- Да, это новая производная от снежного билета. Неписаное, но хорошо работающее правило. Поздно вечером работает, а вот днём уже не так просто.

- Нет, ты ещё должен стать агрессивным и распускать руки.

- Ещё и запах специфический должен быть.

- На всякий случай ношу с собой литр водки, если вдруг контроль войдёт...

- Нет. Ещё надо иметь рост минимум 1,90 м и вес 120 кг.