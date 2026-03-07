Пуля застряла у позвоночника: в Вакарбулли кто-то выстрелил в женщину из пневматики

Редакция PRESS 7 марта, 2026 07:49

Важно 0 комментариев

LETA

Инцидент произошёл днём около 14:40 на улице Зегелю в рижском микрорайоне Вакарбулли на деревянной тропе, ведущей к морю. Мудите гуляла там вместе с подругой, когда внезапно закричала от боли и упала. Подруга услышала лишь тихий хлопок и сначала не поняла, что произошло.

«Я сказала ей, что мне так больно, что я не могу ходить. Она увидела, что мне плохо, и помогла мне дойти до скамейки, чтобы я могла сесть. Она сама побежала посмотреть, нет ли кого-нибудь поблизости, но никого не было», — делится Мудите своей историей.

Женщины вернулись домой, который находится примерно в километре от места происшествия. Там они заметили отверстие в куртке и кровь, после чего вызвали скорую помощь.

«У меня также начала болеть почка, я волновался. Когда приехали врачи, я все еще был в состоянии шока. Врачи хотели отвезти меня в больницу, но я отказалась, потому что казалось, что все будет хорошо, что боль пройдет сама собой. Я приняла обезболивающие и остался дома, но ночью проснулся и с трудом заснул из-за сильной боли, поэтому утром снова вызвала скорую помощь и поехала в больницу. Хорошо, что так получилось. Врачи подтвердили, что ранение было нанесено из пневматического оружия. Сейчас готовится заключение эксперта, которое я передам в полицию. Полиция приезжала и вчера, после того как у меня побывали, и сегодня в больницу. Я рассказал им всю ситуацию как можно подробнее, надеюсь, они смогут найти виновника», — говорит Мудите.

Медики позже установили, что пуля попала под лопатку и осталась в теле рядом с позвоночником, поэтому её извлечение может быть сложным. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

О случившемся уведомлена полиция. Женщина уже дала показания и надеется, что стрелявшего удастся установить.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

