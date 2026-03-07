Пуля застряла у позвоночника: в Вакарбулли кто-то выстрелил в женщину из пневматики

«Я сказала ей, что мне так больно, что я не могу ходить. Она увидела, что мне плохо, и помогла мне дойти до скамейки, чтобы я могла сесть. Она сама побежала посмотреть, нет ли кого-нибудь поблизости, но никого не было», — делится Мудите своей историей.

Женщины вернулись домой, который находится примерно в километре от места происшествия. Там они заметили отверстие в куртке и кровь, после чего вызвали скорую помощь.

«У меня также начала болеть почка, я волновался. Когда приехали врачи, я все еще был в состоянии шока. Врачи хотели отвезти меня в больницу, но я отказалась, потому что казалось, что все будет хорошо, что боль пройдет сама собой. Я приняла обезболивающие и остался дома, но ночью проснулся и с трудом заснул из-за сильной боли, поэтому утром снова вызвала скорую помощь и поехала в больницу. Хорошо, что так получилось. Врачи подтвердили, что ранение было нанесено из пневматического оружия. Сейчас готовится заключение эксперта, которое я передам в полицию. Полиция приезжала и вчера, после того как у меня побывали, и сегодня в больницу. Я рассказал им всю ситуацию как можно подробнее, надеюсь, они смогут найти виновника», — говорит Мудите.

Медики позже установили, что пуля попала под лопатку и осталась в теле рядом с позвоночником, поэтому её извлечение может быть сложным. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

О случившемся уведомлена полиция. Женщина уже дала показания и надеется, что стрелявшего удастся установить.