Экс-депутат Сейма: «Безопасность лучше хлеба с маслом и икрой» (1)

Редакция PRESS 8 марта, 2026 07:59

Бывший депутат Сейма Карлис Лейшкалнс, успевший побывать в четырёх партиях, принял участие в программе Latvija 2035 и высказал своё мнение - весьма скептическое - о процессах, происходящих в настоящее время.

На его взгляд, государство дошло до этапа, на котором политическая концепция завтрашнего дня приносится в жертву во имя поддержания бюрократического аппарата как самоцели и необоснованных инвестиций в прошлое.

Лейшкалнс назвал опасной тенденцией бюрократизацию управления государством, которая начинает влиять на ведущие политические силы, в результате чего нынешняя власть стала заложницей бюрократии. Развитие правящей партии он характеризует следующим образом: "Они стали партией бюрократии", политики перестали диктовать правила чиновничеству - теперь они ему служат, и это мешает проводить смелые реформы, необходимые обществу.

При этом экс-парламентарий подчеркнул, что геополитическая ситуация заствляет переоценить такое понятие как благополучие. Общество должно понять, что инвестиции в оборону сейчас важнее сиюминутной экономической выгоды: "Безопасность лучше белого хлеба, сливочного масла и икры. Безопасность создаёт комфорт лучше, чем хорошее питание".

Это же самое относится и к проекту Rail Baltica - хотя в экономическом плане железная дорога может не окупаться десятки лет, её военное значение бесспорно. Лейшкалнс не отрицает, что изначально был противником "стройки века", но из соображений безопасности поменял мнение: "Если это задумано как проект в сфере обороны, то такой проект, несомненно, нам нужен".

Глядя в будущее, Лейшкалнс сохраняет умеренный оптимизм, опираясь на исторический опыт, согласно которому каждое последующее десятилетие обычно приносит какие-то улучшения. По его мнению, прежний порядок, в который мы верили, постепенно рушится, но бывший депутат надеется на человеческий разум и инстинкт сохранить мир для будущих поколений.

Анализируя возможную эскалацию, он упоминает о личной ответственности, которая может сработать как тормоз даже в самой напряжённой ситуации: "Скажем, ты - один из офицеров, который должен нажать следующую кнопку, и у тебя 11 внуков. А одного из этих внуков пригласят в какой-то университет... И что-то такое есть, ты не нажмёшь, чёрт возьми!" 

Именно это желание увидеть будущее своих детей и внуков, по мнению Лейшкалнса, и есть та сила, которая может удержать мир от самоуничтожения и помочь договориться о новом миропорядке.
 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

