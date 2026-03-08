На его взгляд, государство дошло до этапа, на котором политическая концепция завтрашнего дня приносится в жертву во имя поддержания бюрократического аппарата как самоцели и необоснованных инвестиций в прошлое.

Лейшкалнс назвал опасной тенденцией бюрократизацию управления государством, которая начинает влиять на ведущие политические силы, в результате чего нынешняя власть стала заложницей бюрократии. Развитие правящей партии он характеризует следующим образом: "Они стали партией бюрократии", политики перестали диктовать правила чиновничеству - теперь они ему служат, и это мешает проводить смелые реформы, необходимые обществу.

При этом экс-парламентарий подчеркнул, что геополитическая ситуация заствляет переоценить такое понятие как благополучие. Общество должно понять, что инвестиции в оборону сейчас важнее сиюминутной экономической выгоды: "Безопасность лучше белого хлеба, сливочного масла и икры. Безопасность создаёт комфорт лучше, чем хорошее питание".

Это же самое относится и к проекту Rail Baltica - хотя в экономическом плане железная дорога может не окупаться десятки лет, её военное значение бесспорно. Лейшкалнс не отрицает, что изначально был противником "стройки века", но из соображений безопасности поменял мнение: "Если это задумано как проект в сфере обороны, то такой проект, несомненно, нам нужен".

Глядя в будущее, Лейшкалнс сохраняет умеренный оптимизм, опираясь на исторический опыт, согласно которому каждое последующее десятилетие обычно приносит какие-то улучшения. По его мнению, прежний порядок, в который мы верили, постепенно рушится, но бывший депутат надеется на человеческий разум и инстинкт сохранить мир для будущих поколений.

Анализируя возможную эскалацию, он упоминает о личной ответственности, которая может сработать как тормоз даже в самой напряжённой ситуации: "Скажем, ты - один из офицеров, который должен нажать следующую кнопку, и у тебя 11 внуков. А одного из этих внуков пригласят в какой-то университет... И что-то такое есть, ты не нажмёшь, чёрт возьми!"

Именно это желание увидеть будущее своих детей и внуков, по мнению Лейшкалнса, и есть та сила, которая может удержать мир от самоуничтожения и помочь договориться о новом миропорядке.

