«Руссо туристо облико аморале!». Козловскис призвал ЕС запретить туристов из РФ

По словам министра, Европейской комиссии следует включить в так называемый Шенгенский барометр статистику по визам, выданным гражданам России. Он подчеркнул, что такая информация важна для оценки внутренней безопасности Евросоюза.

«Выдача туристических виз гражданам России создаёт не только риски безопасности, но и является неприемлемой с моральной точки зрения», - заявил министр внутренних дел Козловскис. Шенгенский барометр ежегодно содержит обзор устойчивости Шенгенской зоны, тенденций безопасности и основных угроз, выявленных в предыдущем году.

Согласно последним данным, количество случаев нелегального пересечения границы в прошлом году сократилось на 25%. При этом серьёзную угрозу продолжает представлять гибридная атака, которую, по оценке европейских структур, ведут Россия и Белоруссия.

Министр также призвал более полно отражать миграционную ситуацию в ЕС.

«В 2025 году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 12 046 человек», - сообщил Козловскис. Это более чем в два раза превышает показатель 2024 года, когда было остановлено 5388 человек.

Европейская комиссия прогнозирует, что давление миграции на границе ЕС с Белоруссией может снизиться. Однако, по словам министра, последние более низкие показатели связаны прежде всего с холодной погодой.

С наступлением потепления на границе уже наблюдается новое увеличение потоков мигрантов.