Пограничный забор построен практически полностью, а график реализации проекта по строительству умной инфраструктуры опережается примерно на два месяца, отметил министр. Он добавил, что завершение всей инфраструктуры планируется на следующий год.

Во вторник Кабинет министров принял к сведению доклад Министерства внутренних дел, в котором содержится актуальная информация о строительстве инфраструктуры для охраны границы на 1 ноября этого года.

Проектирование, строительные работы и стройнадзор в процессе строительства инфраструктуры обеспечивает ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ).

Работы по возведению забора на латвийско-белорусской границе протяженностью 144,47 км были завершены в полном объеме еще в июле прошлого года - в 2023 году он был построен на сухопутных участках общей протяженностью 112 км, а в 2024 году завершилось строительство забора вдоль общественных водоемов.

Кроме того, на латвийско-белорусской границе завершено строительство патрульных троп протяженностью 119,8 км, предназначенных для патрулирования на легковых транспортных средствах, а также строительство понтонных патрульных троп общей протяженностью 1,75 км и мостков общей протяженностью 27,19 км.

По мере приближения к вводу в эксплуатацию отдельных строительных объектов вся построенная инфраструктура уже сейчас активно используется по назначению. Кроме того, продолжаются отдельные мероприятия по улучшению и дополнению инфраструктурных решений, такие как оснащение протоков защитными механизмами и разработка и реализация дополнительных инженерно-технических решений.

На латвийско-белорусской границе на участке у Даугавы также построены шесть вышек связи и подъездные пути к ним - они были введены в эксплуатацию в январе 2025 года. Для обеспечения полноценного функционирования башен их дальнейшее оснащение необходимым технологическим оборудованием организует ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ). Работы по оснащению башен начаты и их завершение запланировано до конца апреля 2026 года.

Руководство VNĪ планомерно продолжает работы и на латвийско-российской границе. На сегодня построен забор высокой безопасности протяженностью 272 км из запланированных 278 км. Полное завершение строительства забора ожидается до конца этого года.

Введены в эксплуатацию четыре подвесных моста через Зилупе, Лудзу, Лиепну и Ритупе, продолжается устранение дефектов построенного забора, начат постепенный ввод забора в эксплуатацию.

Кроме того, продолжаются проектные работы следующего этапа, в рамках которых планируется построить инфраструктуру охраны границы на участках без забора. Предусмотрено создание патрульной тропы, одной наблюдательной башни и подъездных путей на протяжённости примерно 41,26 км.

Параллельно на восточной границе внедряются современные технологии, обеспечивающие более эффективную пограничную охрану: технические средства наблюдения, системы обнаружения присутствия, видеонаблюдение и сопутствующая технологическая инфраструктура.

Строительство и внедрение технологической инфраструктуры координирует ЛГЦРТ. Оснащение всей внешней сухопутной границы предполагается завершить к концу 2026 года, однако работы выполняются поэтапно, и часть объектов будет введена в эксплуатацию раньше запланированного срока.