Министерство финансов отмечает, что бюджет компенсаций СГД на 2025 год не предусматривает выходное пособие в таком размере, а также не предусматривает какой-либо экономии по другим видам компенсационных расходов, которая могла бы быть направлена ​​на покрытие расходов на выходное пособие.

Выполняя задачу, поставленную Кабинетом министров на заседании 13 мая 2025 года, – обеспечить повышение эффективности государственного сектора и сокращение расходов государственного сектора в бюджете на 2026-2028 годы, – СГД рассмотрела возможные решения по сокращению бюджетных расходов. Для достижения необходимого сокращения расходов, обеспечивая при этом доступность государственных услуг на текущем уровне, было принято решение о значительном сокращении расходов на оплату труда сотрудников СГД путем ликвидации около 400 должностей.

Для обеспечения сокращения расходов в 2026 году служебные/трудовые отношения с частью сотрудников СГД должны быть прекращены до конца 2025 года. Закон «Об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений» устанавливает, что при прекращении служебных/трудовых отношений в случае сокращения численности должностных лиц (работников) увольняемым сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере от одного до четырех средних месячных заработков в зависимости от продолжительности работы в учреждении.

Для обеспечения финансирования выплаты выходного пособия необходимо перераспределить финансирование на общую сумму 1 644 001 евро из нескольких приоритетных мероприятий государственного бюджета и другого целевого финансирования, сообщает Министерство финансов.

В том числе, на выплату выходных пособий сотрудникам СГД из приоритетного мероприятия «Выполнение национальных и европейских нормативных требований, включая адаптацию ИТ-систем» бюджетной программы Министерства финансов «Обеспечение государственных доходов и таможенной политики» будут перенаправлены средства в размере 133 362 евро.

Также планируется перераспределить ассигнования в бюджетной программе Министерства финансов на 2025 год «Обеспечение государственных доходов и таможенной политики» в размере 1 510 639 евро, увеличив расходы на компенсации на 1 510 639 евро для обеспечения выплаты выходных пособий сотрудникам СГД в связи с ликвидацией должностей.

Соответственно, расходы на формирование основного капитала приоритетного мероприятия 2023–2025 годов «Развитие Информационной системы администрирования платежей Службы государственных доходов (MAIS), включая внесение изменений в нормативные акты» сократятся на 601 533 евро.

Также планируется сократить расходы на товары и услуги по приоритетной мере 2023–2025 годов «Корректировка информационных систем с нормативной базой о дисквалифицированных руководителях и осуществлении трансграничных реорганизаций» на 9 505 евро, а также расходы на товары и услуги по приоритетной мере 2024–2026 годов «Выполнение национальных и европейских нормативных требований, включая адаптацию ИТ-систем» на 622 430 евро.

Также планируется сократить расходы на товары и услуги приоритетного мероприятия 2024–2026 годов «Применение механизма корректировки импорта углерода в Латвии» на 27 498 евро и на формирование основного капитала на 23 376 евро, а также расходы на товары и услуги приоритетного мероприятия 2024–2026 годов «Пакет законопроектов о вопросах зарегистрированных товариществ» на 100 391 евро и на формирование основного капитала на 35 000 евро.

Также планируется сократить расходы на товары и услуги межотраслевого приоритетного мероприятия 2025–2027 годов «Приобретение, обновление и содержание государственных материальных резервов» на 7 069 евро, а также расходы на формирование основного капитала для внедрения функционала решения «Электронные счета-фактуры» на 83 837 евро.

Недостающую часть финансирования, необходимого для выплаты выходного пособия, в размере 820 тыс. евро планируется перераспределить из бюджетов отраслевых учреждений Министерства финансов, а также из средств, выделенных на обеспечение основной деятельности СГД, в том числе 117 896 евро из средств, выделенных по бюджетной программе «Резерв ассигнований», которая предназначалась для адаптации информационных систем в соответствии с изменениями налоговой политики в 2025–2027 годах, поскольку объем фактически внесенных изменений оказался меньше первоначально рассчитанного.

Уже сообщалось, что в октябре генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке сообщила, что бюджет СГД на следующий год будет сокращен на 10%, а численность сотрудников — на 13,2%.

Шмите-Роке обратила внимание на то, что базовый бюджет СГД на этот год уже сокращён на 4% — до 156,8 млн евро по сравнению с 163,6 млн евро годом ранее. В свою очередь, на 2026 год бюджет СГД сократится на 15,7 млн ​​евро, или на 10%, — до 121,2 млн евро. Это также учитывает бюджет Налогово-таможенной полиции (НТП) в размере 19,7 млн ​​евро, которая станет отдельным учреждением в подчинении министра внутренних дел.

Шмите-Роке сообщила, что в следующем году возмещения СГД сократятся на 9%, возмещения СМП — на 7%, расходы на информационные технологии (ИТ) — на 8%, а прочие расходы — на 11%.

Она также сообщила, что значительную часть сокращения бюджета планируется направить на сокращение штатных единиц в Службе государственных доходов. Шмите-Роке сообщила, что найдена возможность сократить численность сотрудников в отдельных структурных подразделениях на 393 должности в следующем году — до 2820 сотрудников в 2026 году. Следует отметить, что СГД станет отдельным учреждением с 382 сотрудниками. Из них в следующем году будут ликвидированы 98 вакансий, а также 54 руководящие должности.

