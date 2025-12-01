Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Так вы и убили-с»: кто же в итоге отвечает за самые дорогие тарифы в Балтии?

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 12:04

Латышские СМИ 0 комментариев

«Прогрессивные» заявляют, что новая комиссия по расследованию «Рижской тепловой саги Rīgas Siltums» — это пустая трата денег (хотя на нее уйдет всего 15 600 евро за шесть месяцев – копейки по сравнению с миллионами, потраченными на отопление воздуха), и что этот вопрос можно решить с помощью существующих комиссий в Сейме, пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Тогда у меня возникает элементарный вопрос: что мешало вам, «Прогрессивным», решать этот вопрос все эти годы, ведь:

«Прогрессивные» уже 5 лет возглавляют Рижскую думу,

 «Прогрессивные» возглавляют Комиссию по народному хозяйству,

 «Прогрессивные» возглавляют Подкомиссию по энергетике,

 «Прогрессивный» Мартиньш Стакис назначил руководящих лиц «Rīgas Siltums»,

«Прогрессивный» Эдмундс Цепуритис несколько лет возглавлял жилищную комиссию Рижской думы (которая напрямую отвечает за столичное предприятие «Rīgas Siltums»),

 «Прогрессивные» находятся в правительстве,

 «Прогрессивные» в настоящее время имеют мэра Риги.

Что именно помешало вам урегулировать тарифы «Rīgas Siltums», чтобы жители Риги не были обмануты на сотни миллионов евро за все эти годы?

Почему в этом месяце жители Риги должны платить самый дорогой тариф на тепло в Балтии?

Латвийское общество устало от вопиющих абсурдов – растраты средств, неэкономичности, удорожания услуг, в которых никогда не виноваты никакие должностные лица, за которые не отвечает ни одна институция».

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

