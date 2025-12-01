«Так вы и убили-с»: кто же в итоге отвечает за самые дорогие тарифы в Балтии?

Тогда у меня возникает элементарный вопрос: что мешало вам, «Прогрессивным», решать этот вопрос все эти годы, ведь:

«Прогрессивные» уже 5 лет возглавляют Рижскую думу,

«Прогрессивные» возглавляют Комиссию по народному хозяйству,

«Прогрессивные» возглавляют Подкомиссию по энергетике,

«Прогрессивный» Мартиньш Стакис назначил руководящих лиц «Rīgas Siltums»,

«Прогрессивный» Эдмундс Цепуритис несколько лет возглавлял жилищную комиссию Рижской думы (которая напрямую отвечает за столичное предприятие «Rīgas Siltums»),

«Прогрессивные» находятся в правительстве,

«Прогрессивные» в настоящее время имеют мэра Риги.

Что именно помешало вам урегулировать тарифы «Rīgas Siltums», чтобы жители Риги не были обмануты на сотни миллионов евро за все эти годы?

Почему в этом месяце жители Риги должны платить самый дорогой тариф на тепло в Балтии?

Латвийское общество устало от вопиющих абсурдов – растраты средств, неэкономичности, удорожания услуг, в которых никогда не виноваты никакие должностные лица, за которые не отвечает ни одна институция».