Переобулись? Сегодня латвийские автомобилисты окончательно переходят на зимнюю резину

Легковые транспортные средства должны быть оснащены зимними шинами, специально сконструированными для использования в условиях снега и льда и маркированными обозначением "гора и снежинка".

При этом в предстоящий зимний период, если транспортное средство будет оснащено шинами, имеющими только обозначение "M+S", без новой маркировки "гора и снежинка", такие шины не будут считаться соответствующими зимнему периоду и их использование зимой не разрешено.

Шипованными шинами разрешается пользоваться с 1 октября по 1 мая.