ЕС снова усложняет жизнь жителям Латвии. На сей раз — приобретателям телефонов в кредит

tv3.lv 30 ноября, 2025 11:59

Важно 0 комментариев

В следующем году во всём ЕС, включая Латвию, должны вступить в силу новые правила в области кредитования. Хотя главная их цель состоит в том, чтобы обеспечить более безопасное и прозрачное получение займов, требования директивы, как утверждается, могут усложнить приобретение в кредит телефонов или даже привести к их удорожанию, о чём предупреждают представители телекоммуникационной отрасли в Латвии, сообщает TV3 Ziņas.

Для большинства покупателей возможность "раскидать" платёж на несколько месяцев очень важна - даже в бюджетном сегменте в 70% случаев телефоны приобретаются в кредит.

Но теперь новая директива ЕС может сделать этот процесс не таким простым. Новые правила, по словам представителей отрасли, предусматривают другой порядок оценки платежеспособности клиента, более подробное информирование и более строгие условия договора.

Вот что по этому поводу говорит руководитель по расчётам и управлению Bite grupa Агнесе Книпена: "Дискутируют о том, чтобы предприятия такого типа, как мы, были более приспособлены к тому, что оценку кредитных рисков проводят банки и кредитные учреждения, которые в чистом виде берут размер доходов и расходов, который на рынке установлен в размере 40%. Но надо понимать, что телекоммуникационные операторы выдают заём в виде отложенного платежа и он не квалифицируется как кредит. Это малые краткосрочные займы, непосредственно связанные с пользованием услугой".

Операторы мобильной связи уже сейчас ответственно оценивают платежеспособность клиентов, как утверждают они сами. Поэтому, если по местным законам договоры на рассрочку будут относиться к сфере кредитования, торговцам и операторам, возможно, придётся соблюдать дополнительные требования, которые увеличат административную нагрузку, повысят расходы и потенциально повлияют на доступность рассрочки.

И.о. коммерческого директора Tele2 Раймондс Яншевскис: "Если мы посмотрим на текущий процесс, то мы считаем, что тщательно оцениваем платежеспособность клиентов, что доказано данными. Менее 3% наших клиентов, приобретающих гаджеты в рассрочку, задерживают платежи или совсем не платят. Все остальные платят вовремя. Мы тоже заинтересованы, чтобы платили вовремя, потому что это наш финансовый риск, раз мы даём клиентам технику в рассрочку".

Что думают об этом в Минэкономики, где сейчас как раз доводят до ума новое урегулирование?

 Заместитель госсекретаря по вопросам внешних экономических связей Минэкономики Эдийс Шайцанс: "Сейчас отрасль проводит эту оценку платежеспособности. То, над чем мы работаем, - мы пытаемся сравнить модель, которую в данный момент используют эти поставщики услуг, с тем, как это делают банковские или небанковские займодатели. Мы пытаемся найти отличия и то, каким образом можно приравнять одно к другому, или альтернативы, что можно улучшить".

Яншевскис: "Мы верим, что Минэкономики придёт к тому, что вопрос надо рассматривать по существу, чтобы добиться этой оценки платежеспособности по существу, а не внедрить регламент ЕС, как требуют, затруднив таким образом населению приобретение телефонов".

Страны ЕС должны согласовать свои правовые акты с директивой до 20 ноября следующего года.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш прокомментировал на платформе "Х" прекращение вещания Латвийского радио на русском языке.

Популярный клуб в Елгаве напомнил о дресс-коде; не всем это оказалось по душе

Всюду жизнь 17:55

Всюду жизнь 0 комментариев

Один из популярных музыкальных клубов Елгавы Melno cepurīšu balerija опубликовал в соцсетях напоминание о том, что хотят у себя видеть только прилично одетых клиентов, которые к тому же не ругаются матом.

Фигурист Фёдор Кулиш может не попасть на зимнюю Олимпиаду из-за слабого знания госязыка

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Фигурист из Украины Фёдор Кулиш, который в этом году помог Латвии получить две путёвки в мужском катании на Олимпиаду-2026, долгое время не подавал в Сейм запрос на получение гражданства Латвии. Причина - в недостаточных знаниях латышского языка, сообщает Sporta Avīze.
 
Киевлянин Фёдор Кулиш переехал в Латвию в 16 лет, вскоре после начала войны в Украине. Он выступает за Латвию с осени 2023-го, летом нынешнего года получил право участвовать в Олимпиаде-2026. Но этого мало - спортсмен должен быть гражданином страны, которую он представляет на этих соревнованиях. В связи с этим Кулиш и решил сменить гражданство.

«Чуть сквозь землю не провалилась от стыда!» Курьёзное происшествие в супермаркете

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

С кем не случалось - в спешке, от невнимательности или при плохом освещении обознаться и принять, например, постороннего человека за своего знакомого? Но это происшествие, о котором пишет Санда на платформе "Тредс", получилось поистине эпичным. 

В суд передано уголовное дело о сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки

ЧП и криминал 16:10

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, по которому некий мужчина обвиняется в сексуальном насилии по отношению к 10-летней девочке, как выяснило агентство LETA в прокуратуре.

«Это моя вина»: гражданин РФ считает Латвию своей родиной, но язык выучил недостаточно

Важно 15:57

Важно 0 комментариев

В Латвии заканчиваются сроки, которые государство предоставило гражданам России для приведения в порядок документов, в том числе сдачи и пересдачи экзамена по госязыку. Среди тех, кого коснулось это требование, есть и люди пенсионного возраста. Журналисты "Настоящего Времени" встретились с гражданином России, который пытается сохранить свой легальный статус в Латвии.

Деревьев не хватает? Бобры в Риге уже грызут заборы; что предпримет дума?

Всюду жизнь 15:43

Всюду жизнь 0 комментариев

Бобра, грызущего деревянный забор частного дома, в ноябре около пруда Марас заметила рижанка Инта, поделившаяся видео с редакцией tv3.lv. Сотрудники решили выяснить в Рижской думе, сколько в столице бобров и будет ли самоуправление принимать меры, если причинён ущерб частному владению.

