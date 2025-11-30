ЕС снова усложняет жизнь жителям Латвии. На сей раз — приобретателям телефонов в кредит

Для большинства покупателей возможность "раскидать" платёж на несколько месяцев очень важна - даже в бюджетном сегменте в 70% случаев телефоны приобретаются в кредит.

Но теперь новая директива ЕС может сделать этот процесс не таким простым. Новые правила, по словам представителей отрасли, предусматривают другой порядок оценки платежеспособности клиента, более подробное информирование и более строгие условия договора.

Вот что по этому поводу говорит руководитель по расчётам и управлению Bite grupa Агнесе Книпена: "Дискутируют о том, чтобы предприятия такого типа, как мы, были более приспособлены к тому, что оценку кредитных рисков проводят банки и кредитные учреждения, которые в чистом виде берут размер доходов и расходов, который на рынке установлен в размере 40%. Но надо понимать, что телекоммуникационные операторы выдают заём в виде отложенного платежа и он не квалифицируется как кредит. Это малые краткосрочные займы, непосредственно связанные с пользованием услугой".

Операторы мобильной связи уже сейчас ответственно оценивают платежеспособность клиентов, как утверждают они сами. Поэтому, если по местным законам договоры на рассрочку будут относиться к сфере кредитования, торговцам и операторам, возможно, придётся соблюдать дополнительные требования, которые увеличат административную нагрузку, повысят расходы и потенциально повлияют на доступность рассрочки.

И.о. коммерческого директора Tele2 Раймондс Яншевскис: "Если мы посмотрим на текущий процесс, то мы считаем, что тщательно оцениваем платежеспособность клиентов, что доказано данными. Менее 3% наших клиентов, приобретающих гаджеты в рассрочку, задерживают платежи или совсем не платят. Все остальные платят вовремя. Мы тоже заинтересованы, чтобы платили вовремя, потому что это наш финансовый риск, раз мы даём клиентам технику в рассрочку".

Что думают об этом в Минэкономики, где сейчас как раз доводят до ума новое урегулирование?

Заместитель госсекретаря по вопросам внешних экономических связей Минэкономики Эдийс Шайцанс: "Сейчас отрасль проводит эту оценку платежеспособности. То, над чем мы работаем, - мы пытаемся сравнить модель, которую в данный момент используют эти поставщики услуг, с тем, как это делают банковские или небанковские займодатели. Мы пытаемся найти отличия и то, каким образом можно приравнять одно к другому, или альтернативы, что можно улучшить".

Яншевскис: "Мы верим, что Минэкономики придёт к тому, что вопрос надо рассматривать по существу, чтобы добиться этой оценки платежеспособности по существу, а не внедрить регламент ЕС, как требуют, затруднив таким образом населению приобретение телефонов".

Страны ЕС должны согласовать свои правовые акты с директивой до 20 ноября следующего года.