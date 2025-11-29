Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зашли и потребовали денег: работник кебабной рассказал об ограблении

tv3.lv 29 ноября, 2025 09:21

Работников кебабной в Засулауксе поздно вечером удивил визит двух подвыпивших молодых людей. Несмотря на их состояние, заказ у них приняли. Но вскоре об этом пришлось пожалеть: произошёл небольшой инцидент, после которого парни повели себя агрессивно и покинули заведение с кассовым аппаратом в руках, сообщает программа Degpunktā.

"Они вели себя очень шумно. Они снова заказали кебаб. Тут был электрообогреватель. У одного из них куртка упала на обогреватель и загорелась. Он стал требовать денег. Я сказал, что денег у меня нет, позвонил в полицию и всё рассказал. Тогда они потребовали дать им 15 кебабов в виде компенсации. Я им сказал - пусть подождут полицию", - рассказывает работник заведения.

Улучив момент, когда работники были в подсобке, парни зашли за стойку и попытались украсть деньги из кассового аппарата.

"Сначала они попытались открыть кассу, но там не было ключа, поэтому они забрали весь аппарат - дёрнули за него, и касса выпала. Мы пытались их остановить, но они были сильно пьяны и могли нас поранить, поэтому мы остановились, и полиция была уже в пути", - продолжает работник.

Была привлечена муниципальная полиция, и воров удалось найти за 20 минут - правда, без кассового аппарата, который нашли поблизости от кафе. Он был сломан, 360 евро воры забрали. Начат уголовный процесс в связи с кражей в небольшом объёме. К обоим молодым людям применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

