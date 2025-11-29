Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 29. Ноября Завтра: Ignats, Virginija
Доступность

Погода помешала поездам: график движения сдвинулся на нескольких маршрутах (ДОПОЛНЕНО)

© LETA 29 ноября, 2025 10:15

Важно 0 комментариев

В связи с погодными условиями в субботу, 29 ноября, задерживается движение пассажирских поездов по нескольким маршрутам, о чём свидетельствуют сообщения АО Pasažieru vilciens (Vivi).

Поезд по маршруту Тукумс-II - Рига, который отправился из Тукумса в 8:22 и должен был прийти в Ригу в 9:49, опоздал примерно на 20 минут из-за ожидания встречного поезда и погодных условий. Пассажирам предложили воспользоваться поездом Майори - Рига, который отправился со станции Майори в 9:40 и должен прибыть в Ригу в 10:15.

Тем временем поезд, который в 9:10, выехал с центрального вокзала в Риге и должен был прибыть на конечную станцию Тукумс-II в 10:38, из-за ожидания встречного поезда застрял на станции Приедайне. Предполагаемое время опоздания - около 15 минут.

В связи с погодными условиями примерно на 20 минут опоздал также поезд, который в 8:45 отправился из Риги и должен был прибыть в Саулкрасты в 9:48. По той же самой причине примерно на 10 минут опоздал поезд Скулте - Рига (отправление из Скулте - в 9:07, должен был прибыть в Ригу в 10:20).

Утром в связи с погодными условиями и другими причинами опаздывали также поезда Слока - Рига и Цесис - Рига.

Согласно обновлённой информации от Vivi, поезда продолжают опаздывать. Это в основном касается линий Рига - Тукумс и Рига - Саулкрасты, где из-за замерзающего льда обледенение образуется непрерывно и существенно затрудняет движение поездов, сообщила представитель АО Pasažieru vilciens Сигита Паула.

Она также подчеркнула, что Vivi старается по возможности сократить время опозданий, на нескольких маршрутах в рейсы отправятся дизельные поезда.

Пассажиров просят следить за изменениями в графике движения в приложении Vivi Latvija или на сайте vivi.lv. В случае неясностей - звонить на круглосуточный бесплатный номер 8760.

Vivi также напоминает о том, что в случае опоздания или отмены рейса пассажир может вернуть деньги за билет или компенсировать расходы на другой транспорт, которым пришлось воспользоваться. Заявку для этого можно подать на сайте vivi.lv, в центре обслуживания клиентов Vivi и в билетной кассе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Зашли и потребовали денег: работник кебабной рассказал об ограблении
Важно

Зашли и потребовали денег: работник кебабной рассказал об ограблении

Пурвциемс вооружается?! Кто-то массово не донёс до контейнера упаковки от пневматики
Важно

Пурвциемс вооружается?! Кто-то массово не донёс до контейнера упаковки от пневматики

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов
Важно

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:55 29.11.2025
Франция: у старшеклассников тоже отберут смартфоны
Sfera.lv 3 часа назад
Швеция: уникальные учения с анотацией на русском
Sfera.lv 3 часа назад
Нидерланды: музей всё знал
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: ЕС – не СССР, исключений не будет – сколько не проси
Sfera.lv 4 часа назад
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 17 часов назад
Зеленский подтвердил отставку Андрея Ермака
Bitnews.lv 18 часов назад
Авто с женщиной упало в Даугаву: тело найдено, машину не достали
Bitnews.lv 18 часов назад
Латвия: угроза убийства сотрудников суда
Sfera.lv 1 день назад

«Мы вообще нормальные?!» Публика в шоке от сравнения детей с животными — прав ли Минздрав?

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Буквально на днях мы писали о сюжете ЛТВ, в котором шла речь о том, как женщине, недавно ставшей мамой в третий раз, пришлось бороться за то, чтобы её госпитализировали вместе с самым младшим ребёнком. 

Читать
Загрузка

Закрыть русские школы и учить других демократии? Посмотрим на себя глазами африканцев: Андрей Козлов

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

На прошлой неделе депутат Сейма от «Стабильности!» Светлана Чулкова выступила на ежегодном Форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Могу только представить себе, с каким изумлением слушали ее 900 участников, в том числе из Азии и Африки. Многие наверняка бросились гуглить: а точно ли Латвия находится в Европе и Евросоюзе. Уж очень скандально звучали приведенные Чулковой факты, которые скорее можно было бы отнести к африканским практикам.

Читать

Левитс: «Мы любим поныть, но на фоне европейских стран у нас дела идут хорошо!»

Важно 12:40

Важно 0 комментариев

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

В новом цикле программ Latvija 2035 на портале Jauns.lv ведущий Андрей Пантелеев побеседовал с экс-президентом Латвии Эгилом Левитсом, который дал в целом позитивную оценку происходящему в стране, но назвал "камнем преткновения" стратегическое планирование.

Читать

«Чуть сердечный приступ не случился!» Жителей Латвии тревожат заказные письма

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Интересный вопрос затронула в своём посте в соцсети "Тредс" Анете. Что характерно, практически все комментаторы ответили, что с ней согласны и чувствуют примерно то же самое. Зачастую бывает, что они беспокоятся напрасно, но иногда их опасения далеко не беспочвенны. Что же до такой степени волнует народ?

Читать

Президент Латвии посетил новую тюрьму в Лиепае; что он сказал по этому поводу?

Важно 12:02

Важно 0 комментариев

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

В пятницу президент Латвийской Республики Эдгар Ринкевич посетил новую Лиепайскую тюрьму, о чём сообщают Новости ЛТВ.

Читать

Орбан: Украина должна оставаться «буферным государством»

Важно 11:43

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Премьер-министр Венгрии требует от Украины уступить часть территории и сократить армию. Кроме того, он считает, что Россию нужно вновь интегрировать в мировую экономику.

Читать

Минобороны ФРГ: У Германии нет «плана на войну с Россией»

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Читать