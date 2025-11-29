Погода помешала поездам: график движения сдвинулся на нескольких маршрутах (ДОПОЛНЕНО)

Поезд по маршруту Тукумс-II - Рига, который отправился из Тукумса в 8:22 и должен был прийти в Ригу в 9:49, опоздал примерно на 20 минут из-за ожидания встречного поезда и погодных условий. Пассажирам предложили воспользоваться поездом Майори - Рига, который отправился со станции Майори в 9:40 и должен прибыть в Ригу в 10:15.

Тем временем поезд, который в 9:10, выехал с центрального вокзала в Риге и должен был прибыть на конечную станцию Тукумс-II в 10:38, из-за ожидания встречного поезда застрял на станции Приедайне. Предполагаемое время опоздания - около 15 минут.

В связи с погодными условиями примерно на 20 минут опоздал также поезд, который в 8:45 отправился из Риги и должен был прибыть в Саулкрасты в 9:48. По той же самой причине примерно на 10 минут опоздал поезд Скулте - Рига (отправление из Скулте - в 9:07, должен был прибыть в Ригу в 10:20).

Утром в связи с погодными условиями и другими причинами опаздывали также поезда Слока - Рига и Цесис - Рига.

Согласно обновлённой информации от Vivi, поезда продолжают опаздывать. Это в основном касается линий Рига - Тукумс и Рига - Саулкрасты, где из-за замерзающего льда обледенение образуется непрерывно и существенно затрудняет движение поездов, сообщила представитель АО Pasažieru vilciens Сигита Паула.

Она также подчеркнула, что Vivi старается по возможности сократить время опозданий, на нескольких маршрутах в рейсы отправятся дизельные поезда.

Пассажиров просят следить за изменениями в графике движения в приложении Vivi Latvija или на сайте vivi.lv. В случае неясностей - звонить на круглосуточный бесплатный номер 8760.

Vivi также напоминает о том, что в случае опоздания или отмены рейса пассажир может вернуть деньги за билет или компенсировать расходы на другой транспорт, которым пришлось воспользоваться. Заявку для этого можно подать на сайте vivi.lv, в центре обслуживания клиентов Vivi и в билетной кассе.