Где бы ещё запретить автомобили? Власти Риги интересуются мнением народа

Горожан просят предложить улицы, которые в этом году можно временно закрыть для автомобилей. «Какие улицы Риги вы хотели бы превратить в пешеходные?» — с таким вопросом обратились организаторы. Свои идеи можно подать до 23 марта.

Проект стал продолжением прошлогоднего эксперимента в рамках Европейской недели мобильности, когда участки улиц Дзирнаву и Антонияс на время сделали пешеходными. Это дало возможность жителям и туристам почувствовать, как меняется город без машин, заявлеят самоуправление.

По словам столичных чиновников, инициатива получила положительные отклики: такие решения делают город безопаснее и удобнее, оживляют уличную жизнь и поощряют использование общественных пространств. Теперь власти хотят развить этот опыт и снова дать рижанам возможность самим выбрать улицы, которые хотя бы на летний период станут пешеходными.