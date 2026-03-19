«Они нас всех убьют»: глава Службы госбезопасности Латвии о возможном вторжении РФ

В своем ежегодном отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) сделало вывод о значительном увеличении угроз безопасности, создаваемых Россией в Европе.

По оценке SAB, Россия продолжит создавать военную угрозу для соседних стран и НАТО в целом. Некоторые западные сотрудники разведки считают, что Кремль может быть готов к нападению на НАТО в течение пяти лет.

Милитаризация экономики и развитие военного потенциала будут продолжаться даже после завершения или замораживания войны в Украине.

...В последние годы альянс сталкивается с попытками дестабилизации, главным образом посредством тайных диверсий против сетей поддержки Украины и критически важной национальной инфраструктуры. По словам Межвиетса, европейские железные дороги стали одной из главных целей шпионажа.

Это вызывает особую озабоченность у стран Балтии, которым в случае вторжения Москвы потребуется перевозить по железной дороге огромное количество военной техники. Россия годами собирала разведывательную информацию, чтобы определить различные маршруты, по которым НАТО будет направлять солдат, танки и артиллерию на передовую в случае возможной войны.

Межвиетс рассказал, как российский агент был арестован после того, как СГБ сорвала его операцию по сбору

информации о латвийской государственной железнодорожной компании. «Он собирал разведывательную информацию о железнодорожной системе — режимах безопасности, мостах — обо всем, что необходимо для того, чтобы иметь возможность целенаправленно препятствовать ответным действиям», — сказал он.

...Эта теневая битва между Россией и Западом будет продолжаться еще долгие годы.

...Межвиетс заявил, что гибридная война Минска «становится все более агрессивной. Белоруссия обучает мигрантов воевать против европейских пограничников».

Мигрантов готовят к боевым действиям в специальных лагерях и переправляют через границы Европейского союза в Польшу и страны Балтии. В последние годы десятки тысяч мигрантов были перемещены через границу в рамках эскалации гибридной войны России с Западом.