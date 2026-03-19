«Они нас всех убьют»: глава Службы госбезопасности Латвии о возможном вторжении РФ

Редакция PRESS 19 марта, 2026 18:07

"Я очень хорошо понимаю: если русские придут сюда в третий раз, это будет конец не только нашей государственности, Латвии как государства, нашего суверенитета, но и конец латышской этнической принадлежности… Они нас всех убьют", — заявил глава Службы государственной безопасности (VDD) Нормундс Межвиетс британской газете "The Telegraph".

В своем ежегодном отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) сделало вывод о значительном увеличении угроз безопасности, создаваемых Россией в Европе.

По оценке SAB, Россия продолжит создавать военную угрозу для соседних стран и НАТО в целом. Некоторые западные сотрудники разведки считают, что Кремль может быть готов к нападению на НАТО в течение пяти лет.

Милитаризация экономики и развитие военного потенциала будут продолжаться даже после завершения или замораживания войны в Украине.

...В последние годы альянс сталкивается с попытками дестабилизации, главным образом посредством тайных диверсий против сетей поддержки Украины и критически важной национальной инфраструктуры. По словам Межвиетса, европейские железные дороги стали одной из главных целей шпионажа.

Это вызывает особую озабоченность у стран Балтии, которым в случае вторжения Москвы потребуется перевозить по железной дороге огромное количество военной техники. Россия годами собирала разведывательную информацию, чтобы определить различные маршруты, по которым НАТО будет направлять солдат, танки и артиллерию на передовую в случае возможной войны.

Межвиетс рассказал, как российский агент был арестован после того, как СГБ сорвала его операцию по сбору
информации о латвийской государственной железнодорожной компании. «Он собирал разведывательную информацию о железнодорожной системе — режимах безопасности, мостах — обо всем, что необходимо для того, чтобы иметь возможность целенаправленно препятствовать ответным действиям», — сказал он.

...Эта теневая битва между Россией и Западом будет продолжаться еще долгие годы.

...Межвиетс заявил, что гибридная война Минска «становится все более агрессивной. Белоруссия обучает мигрантов воевать против европейских пограничников».

Мигрантов готовят к боевым действиям в специальных лагерях и переправляют через границы Европейского союза в Польшу и страны Балтии. В последние годы десятки тысяч мигрантов были перемещены через границу в рамках эскалации гибридной войны России с Западом.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

