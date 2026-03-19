Орбан объяснил свою позицию проблемами с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба". По его словам, Украина намеренно держит повреждённый участок закрытым, что лишает Венгрию доступа к сырью, которое она считает своим. Венгерский премьер заявил, что не намерен идти на уступки, пока ситуация не будет урегулирована.

В ходе обсуждения Орбан повторил свою позицию, подчеркнув, что вопрос нефти для него принципиален.

"Мы хотим получить от украинцев нефть, которая принадлежит нам, и которая сейчас заблокирована украинцами. Я никогда не поддержу здесь никакого решения, которое будет в пользу Украины, пока венгры не смогут получить нефть, которая принадлежит нам", - заявил он.

Война в Иране и угроза Ормузскому проливу

Параллельно с украинским вопросом лидеры ЕС продолжили обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке. В центре внимания оказалась продолжающаяся война в Иране и её последствия для региональной безопасности. Многие европейские лидеры выступили в жёстких выражениях, заявив о намерении удвоить усилия по отказу от участия в военных кампаниях США и Израиля.

Особое беспокойство вызывает ситуация в Ормузском проливе, ключевом маршруте для мировой торговли нефтью. Иран фактически перекрыл этот водный путь, что создаёт угрозу глобальной энергетической стабильности. Некоторые лидеры ЕС выразили готовность содействовать обеспечению безопасности пролива, однако подчеркнули, что любые действия возможны только после прекращения боевых действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Европа не может предпринимать шаги без международного мандата:

"И тогда мы сможем сделать многое, в том числе открыть морские пути и обеспечить их свободу. Но мы не будем этого делать, пока продолжаются боевые действия; мы сделаем это только после их окончания. Для этого также потребуется международный мандат, которого у нас в настоящее время нет. И именно поэтому нам предстоит еще много шагов, прежде чем мы сможем даже начать рассматривать такой вопрос", - заявил Мерц.

Макрон призывает к мораторию на удары по гражданской инфраструктуре Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил с резким заявлением, осудив эскалацию конфликта в Иране. Он сообщил, что накануне разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, который, по словам Макрона, также призвал к прекращению атак на гражданские объекты.

“Эта эскалация безответственна. Вчера мне удалось поговорить с президентом Трампом, и ночью он сам призвал к прекращению всех этих бомбардировок и атак на гражданскую инфраструктуру, на газовые, нефтяные, а также водохозяйственные объекты. И я хочу здесь сказать, что мы поддерживаем идею введения моратория на нападения на гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц в этом конфликте, а также скорейшую деэскалацию”, - заявил французский президент.

Помимо международных кризисов, 27 глав государств и правительств ЕС обсуждают широкий спектр внутренних вопросов. Среди них конкурентоспособность европейской экономики, функционирование единого рынка, торговая политика, вопросы безопасности, миграция, будущее многосторонней системы и подготовка следующего бюджета ЕС.

Эти темы остаются ключевыми для долгосрочного развития союза, однако их обсуждение проходит на фоне растущих разногласий между странами-членами и давления внешних кризисов, которые всё сильнее влияют на европейскую повестку.