Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Названа самая счастливая страна в мире! А на каком месте Латвия?

© LETA 19 марта, 2026 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной мира, а Латвия поднялась на три позиции — до 48-го места, хотя всё ещё уступает двум другим странам Балтии, следует из нового Всемирного доклада о счастье ООН.

В этом году в докладе особое внимание уделено влиянию социальных сетей на благополучие молодёжи. Сделан вывод, что во многих странах активное использование соцплатформ ухудшает самочувствие молодых людей.

Отмечается, что в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии уровень счастья среди людей до 25 лет резко снизился, особенно среди девушек и молодых женщин. В то же время в других регионах мира молодёжь, напротив, чувствует себя счастливее.

«Большинство молодых людей в мире сегодня счастливее, чем 20 лет назад, и это тенденция, заслуживающая внимания», — заявил глава исследовательской компании Gallup Джон Клифтон.

В докладе подчёркивается, что влияние соцсетей на благополучие сложное и зависит от времени использования, типа платформ, характера их применения, а также от пола и социально-экономического статуса.

«Интенсивное использование связано с более низким уровнем благополучия, но и те, кто сознательно не пользуется соцсетями, похоже, лишают себя части положительного эффекта», — отметил один из редакторов доклада, профессор экономики Оксфордского университета Ян Эммануэль Де Нев.

Среди 147 стран самыми несчастными признаны жители Афганистана, где правящий с 2021 года режим талибов обвиняется в нарушениях прав человека и ограничении прав женщин.

Индекс счастья рассчитывается по шести факторам: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода принимать жизненные решения, щедрость и восприятие коррупции.

В тройке лидеров после Финляндии идут Исландия и Дания. В десятку также вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.

Латвия занимает 48-е место, Эстония — 46-е, Литва — 28-е.

Коста-Рика, занявшая четвёртое место, стала первой страной Латинской Америки с таким высоким результатом.

Профессор Университета Тампере Юхо Саари отметил, что, несмотря на высокий уровень безработицы и сокращение пособий, «мы всё равно остаёмся самой счастливой страной мира». «Это показывает, что политика имеет меньшее значение, чем частная жизнь людей», — добавил он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать