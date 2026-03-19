Названа самая счастливая страна в мире! А на каком месте Латвия?

В этом году в докладе особое внимание уделено влиянию социальных сетей на благополучие молодёжи. Сделан вывод, что во многих странах активное использование соцплатформ ухудшает самочувствие молодых людей.

Отмечается, что в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии уровень счастья среди людей до 25 лет резко снизился, особенно среди девушек и молодых женщин. В то же время в других регионах мира молодёжь, напротив, чувствует себя счастливее.

«Большинство молодых людей в мире сегодня счастливее, чем 20 лет назад, и это тенденция, заслуживающая внимания», — заявил глава исследовательской компании Gallup Джон Клифтон.

В докладе подчёркивается, что влияние соцсетей на благополучие сложное и зависит от времени использования, типа платформ, характера их применения, а также от пола и социально-экономического статуса.

«Интенсивное использование связано с более низким уровнем благополучия, но и те, кто сознательно не пользуется соцсетями, похоже, лишают себя части положительного эффекта», — отметил один из редакторов доклада, профессор экономики Оксфордского университета Ян Эммануэль Де Нев.

Среди 147 стран самыми несчастными признаны жители Афганистана, где правящий с 2021 года режим талибов обвиняется в нарушениях прав человека и ограничении прав женщин.

Индекс счастья рассчитывается по шести факторам: ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода принимать жизненные решения, щедрость и восприятие коррупции.

В тройке лидеров после Финляндии идут Исландия и Дания. В десятку также вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.

Латвия занимает 48-е место, Эстония — 46-е, Литва — 28-е.

Коста-Рика, занявшая четвёртое место, стала первой страной Латинской Америки с таким высоким результатом.

Профессор Университета Тампере Юхо Саари отметил, что, несмотря на высокий уровень безработицы и сокращение пособий, «мы всё равно остаёмся самой счастливой страной мира». «Это показывает, что политика имеет меньшее значение, чем частная жизнь людей», — добавил он.