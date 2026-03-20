Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нельзя всех под одну гребенку: латвийский юрист о «русском вопросе» в Латвии (3)

Редакция PRESS 20 марта, 2026 07:57

Важно 3 комментариев

Юрист Алексей Димитров опубликовал выжимку из статьи другого юриста - Калвиса Энгизерса о решении Конституционного суда по делу о языке предвыборной агитации. Энгизерс опубликовал свой комментарий на портале juristavards.lv. Димитров охарактеризовал его слова так - "Сильно". 

Напомним, предвыборная агитация на русском языке в Латвии была запрещена. А 13 февраля 2025 года Конституционный суд вынес решение по делу № 2024-06-01 (иск подала партия "Согласие"), в котором признал, что установленная в Законе о предвыборной агитации обязанность политических партий использовать государственный язык в оплачиваемой предвыборной агитации соответствует праву на свободу слова, закрепленному в первом предложении статьи 100 Конституции Латвийской Республики.

"Рассматривая защиту демократического государственного устройства и общественной безопасности в качестве возможных законных целей ограничения данного основного права, большинство судей Конституционного суда описывает меры информационного воздействия со стороны России, направленные на то, «чтобы усилить напряженность в латвийском обществе, усилить недоверие к государственной власти и политике и создать условия для переориентации Латвии в сторону России», и тем самым уже давно угрожают безопасности Латвии. Большинство судей указывает, что русский язык служит средством раскола латвийского общества и в нынешней геополитической ситуации может быть использован в качестве носителя российской идеологии, поэтому регулирование использования языка в рассматриваемом деле является важным вопросом национальной безопасности Латвии", - пишет Энгизерс.

Его мысли резюмирует Димитров:

"В ситуации, когда все русскоязычные жители Латвии рассматриваются как однородное, менее европейское и менее ценное «другое», становится невозможным получить подлинное представление о взглядах, ценностях и мировоззрении этой группы людей, а также усиливается её отчуждение.

Решением по делу № 2024-06-01 большинства Конституционный суд Латвии, приравнивает мировоззрение русскоязычных жителей латвийского общества к распространяемым Россией нарративам, включая дезинформацию, что фактически выразило де-гуманизирующее отношение к этой части общества.

Связывая русскоязычных в Латвии с идеологией России и угрозами безопасности государства, большинство суда (возможно, неосознанно) принижает субъектность этих людей, игнорируя сложность их жизненного опыта и многообразие их взглядов, в том числе в отношении распространяемых Россией сообщений.

Необходим пересмотр понимания проблемы, который можно описать как переход от тезиса «русскоязычная часть общества Латвии открыта для российской дезинформации» к тезису «латвийское общество само (этнически) раскалывает себя».

Оценка фактов и использованная аргументация в решении не позволяют сделать вывод о том, что большинству Конституционного суда удалось «увидеть» жителей Латвии, включая русскоязычных, и распознать сложность их идентичностей. Большинство суда не раскрывает проблему этнического раскола общества как адаптивную, а значит, не становится частью её решения. Неспособность государства преодолеть эту проблему в долгосрочной перспективе снижает доверие общества к государству и праву. Это особенно важно в текущей геополитической ситуации, характеризующейся не только ростом внешних угроз безопасности, но и ослаблением ценностей конституционной демократии и прав человека во многих частях мира, что может найти отражение и в Латвии".

Комментарии (3)
Комментарии (3)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (3)

Важно 3 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (3)

Важно 3 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (3)

Важно 3 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (3)

Новости Латвии 3 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (3)

Мир 3 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

