Напомним, предвыборная агитация на русском языке в Латвии была запрещена. А 13 февраля 2025 года Конституционный суд вынес решение по делу № 2024-06-01 (иск подала партия "Согласие"), в котором признал, что установленная в Законе о предвыборной агитации обязанность политических партий использовать государственный язык в оплачиваемой предвыборной агитации соответствует праву на свободу слова, закрепленному в первом предложении статьи 100 Конституции Латвийской Республики.

"Рассматривая защиту демократического государственного устройства и общественной безопасности в качестве возможных законных целей ограничения данного основного права, большинство судей Конституционного суда описывает меры информационного воздействия со стороны России, направленные на то, «чтобы усилить напряженность в латвийском обществе, усилить недоверие к государственной власти и политике и создать условия для переориентации Латвии в сторону России», и тем самым уже давно угрожают безопасности Латвии. Большинство судей указывает, что русский язык служит средством раскола латвийского общества и в нынешней геополитической ситуации может быть использован в качестве носителя российской идеологии, поэтому регулирование использования языка в рассматриваемом деле является важным вопросом национальной безопасности Латвии", - пишет Энгизерс.

Его мысли резюмирует Димитров:

"В ситуации, когда все русскоязычные жители Латвии рассматриваются как однородное, менее европейское и менее ценное «другое», становится невозможным получить подлинное представление о взглядах, ценностях и мировоззрении этой группы людей, а также усиливается её отчуждение.

Решением по делу № 2024-06-01 большинства Конституционный суд Латвии, приравнивает мировоззрение русскоязычных жителей латвийского общества к распространяемым Россией нарративам, включая дезинформацию, что фактически выразило де-гуманизирующее отношение к этой части общества.

Связывая русскоязычных в Латвии с идеологией России и угрозами безопасности государства, большинство суда (возможно, неосознанно) принижает субъектность этих людей, игнорируя сложность их жизненного опыта и многообразие их взглядов, в том числе в отношении распространяемых Россией сообщений.

Необходим пересмотр понимания проблемы, который можно описать как переход от тезиса «русскоязычная часть общества Латвии открыта для российской дезинформации» к тезису «латвийское общество само (этнически) раскалывает себя».

Оценка фактов и использованная аргументация в решении не позволяют сделать вывод о том, что большинству Конституционного суда удалось «увидеть» жителей Латвии, включая русскоязычных, и распознать сложность их идентичностей. Большинство суда не раскрывает проблему этнического раскола общества как адаптивную, а значит, не становится частью её решения. Неспособность государства преодолеть эту проблему в долгосрочной перспективе снижает доверие общества к государству и праву. Это особенно важно в текущей геополитической ситуации, характеризующейся не только ростом внешних угроз безопасности, но и ослаблением ценностей конституционной демократии и прав человека во многих частях мира, что может найти отражение и в Латвии".