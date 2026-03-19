«Нужно больше самодостаточности!» Силиня указала путь для всей Европы

По ее мнению, Еврокомиссия должна проявить определенную гибкость в отношении системы торговли выбросами Европейского союза (ЕС), поскольку ситуация в Европе отличается.

"Не у всех стран одинаковые проблемы. Например, у нас высокие цены на дизельное топливо, но я знаю, что другим странам нужны другие решения. Поэтому гибкость может быть полезна для жителей Европы", - сказала Силиня.

Евросовет сосредоточится на возможных решениях по снижению цен на энергоносители и их влиянии на конкурентоспособность ЕС в текущем глобальном контексте. Лидеры ЕС также обсудят конфликт на Ближнем Востоке и его последствия, в том числе для энергетической безопасности.