Мор и Война были, грядет Голод: лектор ЛУ делает мрачный прогноз будущего

«Сейчас мы пытаемся делать вид, что в мире всё в порядке», — говорит Лейтане, добавляя, что, по её мнению, Европа сама себе вредит. В качестве примера она приводит решение о налогообложении минеральных удобрений: «Как можно вводить налог, не зная, каким он будет?» — задаётся она вопросом. — «Если покупать удобрения из третьих стран, которые жизненно важны для сельского хозяйства, и не знать размер налога?... Получается примерно так: вы уже купите, а потом мы вам его начислим. Есть же разница — это 4, 6 или 120 евро… И об этом говорят в Европе! Как будто это нормально, хотя это не нормально!»

Лейтане выражает обеспокоенность тем, что кризис с удобрениями может привести к серьёзным последствиям и даже голоду во многих странах: «Не какому-то абстрактному, а реальному голоду».

В дискуссии о доходах людей накануне возможного кризиса также участвовали экономист, председатель партии «Latvijas attīstībai», бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце и генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

Юрис Пуце советует пересмотреть переменные расходы: «Зарплату каждый знает, но есть и другие траты. Возможно, что-то стоит купить заранее или в большем объёме. Нужно учитывать, что многие расходы могут расти, а затем резко снижаться».

Каспарс Горкшс, в свою очередь, предлагает обратить внимание на опыт Эстонии, например, в расчёте сверхурочных: «В Эстонии минимальная ставка оплаты сверхурочных — 50%, а регулирование больничных более либеральное. Работодатель понимает: если не заботиться о сотруднике, он проиграет в конкуренции».