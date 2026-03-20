Мор и Война были, грядет Голод: лектор ЛУ делает мрачный прогноз будущего

Редакция PRESS 20 марта, 2026 07:51

Важно 0 комментариев

Кризис уже начался, просто официально об этом ещё не объявлено — на биржах и фондовых рынках видны колебания, которые на это указывают, заявила в программе TV24 «Naudas cena» лектор факультета экономики и социальных наук ЛУ Лига Лейтане.

«Сейчас мы пытаемся делать вид, что в мире всё в порядке», — говорит Лейтане, добавляя, что, по её мнению, Европа сама себе вредит. В качестве примера она приводит решение о налогообложении минеральных удобрений: «Как можно вводить налог, не зная, каким он будет?» — задаётся она вопросом. — «Если покупать удобрения из третьих стран, которые жизненно важны для сельского хозяйства, и не знать размер налога?... Получается примерно так: вы уже купите, а потом мы вам его начислим. Есть же разница — это 4, 6 или 120 евро… И об этом говорят в Европе! Как будто это нормально, хотя это не нормально!»

Лейтане выражает обеспокоенность тем, что кризис с удобрениями может привести к серьёзным последствиям и даже голоду во многих странах: «Не какому-то абстрактному, а реальному голоду».

В дискуссии о доходах людей накануне возможного кризиса также участвовали экономист, председатель партии «Latvijas attīstībai», бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце и генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Каспарс Горкшс.

Юрис Пуце советует пересмотреть переменные расходы: «Зарплату каждый знает, но есть и другие траты. Возможно, что-то стоит купить заранее или в большем объёме. Нужно учитывать, что многие расходы могут расти, а затем резко снижаться».

Каспарс Горкшс, в свою очередь, предлагает обратить внимание на опыт Эстонии, например, в расчёте сверхурочных: «В Эстонии минимальная ставка оплаты сверхурочных — 50%, а регулирование больничных более либеральное. Работодатель понимает: если не заботиться о сотруднике, он проиграет в конкуренции».

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

