«Часть жизненного цикла»: массовая гибель животных на лугах в Кемери

© LETA 19 марта, 2026 19:54

Новости Латвии

На территории Национального парка Кемери, в лугах Дундуру, инспекторы Управления охраны природы (DAP) в понедельник, 9 марта, зафиксировали гибель старых животных, сообщила агентству LETA специалист по коммуникации Байба Ралле.

В соцсетях Агиро Торо (ранее Алдис Гобземс) опубликовал фотографии мёртвых животных, утверждая, что там происходит массовая гибель. По его словам, он насчитал 41 тушу. Однако инспекторы DAP, обследовав пастбища, установили, что погибшие — в основном старые животные, уже превысившие свой биологический возраст. С точки зрения природных процессов такая естественная убыль считается нормальной частью жизненного цикла.

Нарушений с точки зрения охраны природы не выявлено, подчёркивает DAP. Вопросы благополучия животных должна оценивать компетентная структура — Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

Согласно информации парка, в лугах Дундуру в большом загоне пасутся таургавы (хекские коровы) и лошади породы коник — породы, созданные для жизни в условиях, близких к дикой природе, и схожие с вымершими предками — турами и тарпанами.

Таургавы (хекские коровы) были выведены в Германии в начале XX века путём скрещивания разных пород с целью воссоздать животных, похожих на вымерших туров. Они способны выживать в дикой природе и защищаться от хищников.

Порода лошадей коник была выведена в Польше аналогичным образом — путём целенаправленного скрещивания для получения животных, похожих на диких лошадей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

