«Часть жизненного цикла»: массовая гибель животных на лугах в Кемери

В соцсетях Агиро Торо (ранее Алдис Гобземс) опубликовал фотографии мёртвых животных, утверждая, что там происходит массовая гибель. По его словам, он насчитал 41 тушу. Однако инспекторы DAP, обследовав пастбища, установили, что погибшие — в основном старые животные, уже превысившие свой биологический возраст. С точки зрения природных процессов такая естественная убыль считается нормальной частью жизненного цикла.

Нарушений с точки зрения охраны природы не выявлено, подчёркивает DAP. Вопросы благополучия животных должна оценивать компетентная структура — Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

Согласно информации парка, в лугах Дундуру в большом загоне пасутся таургавы (хекские коровы) и лошади породы коник — породы, созданные для жизни в условиях, близких к дикой природе, и схожие с вымершими предками — турами и тарпанами.

Таургавы (хекские коровы) были выведены в Германии в начале XX века путём скрещивания разных пород с целью воссоздать животных, похожих на вымерших туров. Они способны выживать в дикой природе и защищаться от хищников.

Порода лошадей коник была выведена в Польше аналогичным образом — путём целенаправленного скрещивания для получения животных, похожих на диких лошадей.