"Давай 27 центов или выметайся!" - кричит он. Пассажирка говорит, что у не есть удостоверение инвалидности, однако водитель заявляет, что его это не интересует. Женщина спрашивает: «А те, кто не являются инвалидами, сколько платят?» Водитель продолжает кричать: «27 центов нужно заплатить!»

В итоге она оплачивает багаж, но ещё раз указывает, что с удостоверением инвалидности она не обязана этого делать.

Обращают на себя внимание два факта. Первый: всё это происходит на остановке «Draudzība» (Дружба).

Второй: на фото слышны смешки остальных пассажиров - но никто из них даже не пытается вмешаться.