Доигрались: Совет по конкуренции оштрафовал портал объявлений ss.lv

Редакция PRESS 20 марта, 2026 09:00

Совет по конкуренции (KP) наложил штраф в размере 186 780 евро на компанию SIA SS за действия, препятствовавшие развитию конкурирующей платформы. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель KP Иева Шмите.

Помимо штрафа, компании предписано разработать прозрачные и объективные критерии сотрудничества с клиентами, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.

По данным расследования, SIA SS занимает доминирующее положение на рынке онлайн-объявлений в Латвии: в период нарушения её доля превышала 60% по количеству размещённых объявлений. Для сравнения, доля ближайшего конкурента — Facebook Marketplace — не превышала 15%.

KP установил, что с 13 марта 2020 года по 27 мая 2021 года компания злоупотребляла своим положением. В частности, пользователям блокировали и удаляли аккаунты на платформах ss.lv и ss.com, если они размещали объявления также на конкурирующей площадке pp.lv, принадлежащей SIA Inbokss.

В регуляторе подчеркнули, что такие действия ограничивают конкуренцию и нарушают антимонопольное законодательство.

Так поступали и в тех случаях, когда пользователь хотел разместить объявление на платформе и указывал свой адрес электронной почты "inbox.lv" - регистрация объявления была невозможна, если не был указан другой адрес электронной почты. СК указал, что такая практика ограничивала возможность конкурента развиваться и сужала выбор пользователей.

СК установил, что SS блокировала аккаунты пользователей и удаляла объявления в случаях, когда пользователи параллельно публиковали свои объявления на pp.lv. В основном это было направлено на корпоративных клиентов - автодилеров и дилеров, а также маклеров по продаже недвижимости.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

