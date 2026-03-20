Доигрались: Совет по конкуренции оштрафовал портал объявлений ss.lv

Помимо штрафа, компании предписано разработать прозрачные и объективные критерии сотрудничества с клиентами, чтобы избежать подобных нарушений в будущем.

По данным расследования, SIA SS занимает доминирующее положение на рынке онлайн-объявлений в Латвии: в период нарушения её доля превышала 60% по количеству размещённых объявлений. Для сравнения, доля ближайшего конкурента — Facebook Marketplace — не превышала 15%.

KP установил, что с 13 марта 2020 года по 27 мая 2021 года компания злоупотребляла своим положением. В частности, пользователям блокировали и удаляли аккаунты на платформах ss.lv и ss.com, если они размещали объявления также на конкурирующей площадке pp.lv, принадлежащей SIA Inbokss.

В регуляторе подчеркнули, что такие действия ограничивают конкуренцию и нарушают антимонопольное законодательство.

Так поступали и в тех случаях, когда пользователь хотел разместить объявление на платформе и указывал свой адрес электронной почты "inbox.lv" - регистрация объявления была невозможна, если не был указан другой адрес электронной почты. СК указал, что такая практика ограничивала возможность конкурента развиваться и сужала выбор пользователей.

СК установил, что SS блокировала аккаунты пользователей и удаляла объявления в случаях, когда пользователи параллельно публиковали свои объявления на pp.lv. В основном это было направлено на корпоративных клиентов - автодилеров и дилеров, а также маклеров по продаже недвижимости.