Первый в истории истребитель F-35 поражен над Ираном: CNN

Это первый эпизод, когда Иран смог поразить американский самолет в рамках конфликта, начавшегося в конце февраля. Корпус стражей исламской революции Ирана подтверждает, что в четверг подбил самолет. «Истребитель F-35 американской армии был подбит в 02:50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении КСИР иранскому агентству Fars.

Инцидент произошел на фоне заявлений американских чиновников об успешном ходе военной кампании. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США «уверенно побеждают», а системы противовоздушной обороны Ирана были «подавлены».

В боевых действиях участвуют F-35 как США, так и Израиля, а стоимость одного такого самолета превышает $100 млн. Ранее истребители F-35 применялись в операциях в Сирии, Ираке и Афганистане. Но до настоящего времени не сообщалось о случаях их сбития противником. В истории эксплуатации фиксировались отдельные аварии, связанные с техническими неисправностями и ошибками пилотирования.