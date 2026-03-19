Первый в истории истребитель F-35 поражен над Ираном: CNN

Редакция PRESS 19 марта, 2026 22:25

Американский истребитель-невидимка пятого поколения F-35 получил повреждения и совершил аварийную посадку на военной базе США на Ближнем Востоке. Об этом сообщили два источника CNN, знакомых с ситуацией. По словам представителя Центрального командования США капитана Тима Хокинса, самолет выполнял боевую миссию над территорией Ирана и был вынужден экстренно приземлиться. Он уточнил, что посадка прошла безопасно, а пилот жив. Обстоятельства инцидента расследуются. CNN пишет, что самолет мог быть поражен огнем со стороны Ирана.

Это первый эпизод, когда Иран смог поразить американский самолет в рамках конфликта, начавшегося в конце февраля. Корпус стражей исламской революции Ирана подтверждает, что в четверг подбил самолет. «Истребитель F-35 американской армии был подбит в 02:50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении КСИР иранскому агентству Fars.

Инцидент произошел на фоне заявлений американских чиновников об успешном ходе военной кампании. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США «уверенно побеждают», а системы противовоздушной обороны Ирана были «подавлены».

В боевых действиях участвуют F-35 как США, так и Израиля, а стоимость одного такого самолета превышает $100 млн. Ранее истребители F-35 применялись в операциях в Сирии, Ираке и Афганистане. Но до настоящего времени не сообщалось о случаях их сбития противником. В истории эксплуатации фиксировались отдельные аварии, связанные с техническими неисправностями и ошибками пилотирования.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

