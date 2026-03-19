Опорочили мундир: пьяные полицейские пытались запугать потерпевшего?

«Я уже спал, вижу — звонит какой-то номер. Взял трубку. Сначала посыпались трёхэтажные маты — получишь п***ы, свинья! Сначала я сбросил. Когда позвонили второй раз, сказал, что мне неинтересны такие анонимные звонки. Сначала использовали данные другого человека, потом сказали: ладно, я — Гатис Скрузманис», — рассказывает Райтис.

Звонивший после часа ночи Гатис Скрузманис — сотрудник полиции в Елгаве. Райтис прервал разговор, но позже тот, уже явно в состоянии опьянения, продолжил «развлечение» — сделал видеозвонок. Райтис записал разговор. Важно, что он является потерпевшим в уголовном процессе, и Скрузманис пытался его расспрашивать по этому делу.

Райтис: «Позвонили по делу, где я потерпевший. Сначала вроде один человек, но на фоне я слышал и узнавал голоса — тот, кто ведёт процесс по моему делу, подсказывал, что говорить».

В компании был также полицейский Кристианс Грудулис, который тоже в нетрезвом виде появлялся в кадре, а за кадром — Сандис Бечис. Ранее Бечис необоснованно задержал Райтиса и, возможно, сфабриковал против него дело, защищая знакомого предпринимателя. Позже выяснилось, что Райтис — потерпевший, и теперь санкции применены к другому лицу, а самому Бечису грозят проблемы.

Райтис возмущён: откуда у полицейских его данные? По его словам, они получили их из материалов дела, называли его адрес и намекали на «недружелюбный визит».

«Информацию пытались вытащить либо для себя, либо запугать меня, чтобы я отказался от дела», — говорит он.

Полицейские также выдали себя, думая, что выключили звук: обсуждали, как лучше получить информацию, и были недовольны агрессивным поведением коллеги, мешавшему этому.

Главный участник — Скрузманис — уже попадал в поле зрения «Bez tabu» в 2018 году после аварии: тогда, по словам очевидцев, он был пьян, но прибывший экипаж не стал оформлять ДТП и проверять его.

Журналисты не застали полицейских лично, но дозвонились до Скрузманиса. Он заявил: «Разве я представлялся как полицейский? Нигде не говорил, что я полицейский… Почему всё время пытаетесь связать это с тем, что я полицейский? Я звонил частным образом… Меня не предупреждали, что разговор записывается».

Начальник Земгальского регионального управления полиции Индулис Блигзна назвал произошедшее неэтичным поведением. Начата служебная проверка и административный процесс.

Ранее полиция не усмотрела дисциплинарного нарушения, ограничившись замечанием, но после вмешательства «Bez tabu» возможны дисциплинарные и административные наказания за нарушение покоя.

Райтис считает, что действия должны повлечь и уголовную ответственность. Он подчёркивает, что полицейские обсуждали его адрес и телефон, полученные из материалов дела, угрожали и, возможно, пытались повлиять на него. Бюро внутренней безопасности ранее сообщило Райтису, что не увидело оснований для оценки ситуации в рамках уголовного процесса.