Опорочили мундир: пьяные полицейские пытались запугать потерпевшего?

tv3.lv 19 марта, 2026 20:38

Важно 0 комментариев

Ранее уже «запятнавшие себя» сотрудники полиции недавно снова опорочили честь мундира — в нетрезвом состоянии вели себя неадекватно и угрожали, рассказал программе «Bez tabu» житель Елгавы Райтис, в отношении которого они действовали.

«Я уже спал, вижу — звонит какой-то номер. Взял трубку. Сначала посыпались трёхэтажные маты — получишь п***ы, свинья! Сначала я сбросил. Когда позвонили второй раз, сказал, что мне неинтересны такие анонимные звонки. Сначала использовали данные другого человека, потом сказали: ладно, я — Гатис Скрузманис», — рассказывает Райтис.

Звонивший после часа ночи Гатис Скрузманис — сотрудник полиции в Елгаве. Райтис прервал разговор, но позже тот, уже явно в состоянии опьянения, продолжил «развлечение» — сделал видеозвонок. Райтис записал разговор. Важно, что он является потерпевшим в уголовном процессе, и Скрузманис пытался его расспрашивать по этому делу.

Райтис: «Позвонили по делу, где я потерпевший. Сначала вроде один человек, но на фоне я слышал и узнавал голоса — тот, кто ведёт процесс по моему делу, подсказывал, что говорить».

В компании был также полицейский Кристианс Грудулис, который тоже в нетрезвом виде появлялся в кадре, а за кадром — Сандис Бечис. Ранее Бечис необоснованно задержал Райтиса и, возможно, сфабриковал против него дело, защищая знакомого предпринимателя. Позже выяснилось, что Райтис — потерпевший, и теперь санкции применены к другому лицу, а самому Бечису грозят проблемы.

Райтис возмущён: откуда у полицейских его данные? По его словам, они получили их из материалов дела, называли его адрес и намекали на «недружелюбный визит».

«Информацию пытались вытащить либо для себя, либо запугать меня, чтобы я отказался от дела», — говорит он.

Полицейские также выдали себя, думая, что выключили звук: обсуждали, как лучше получить информацию, и были недовольны агрессивным поведением коллеги, мешавшему этому.

Главный участник — Скрузманис — уже попадал в поле зрения «Bez tabu» в 2018 году после аварии: тогда, по словам очевидцев, он был пьян, но прибывший экипаж не стал оформлять ДТП и проверять его.

Журналисты не застали полицейских лично, но дозвонились до Скрузманиса. Он заявил: «Разве я представлялся как полицейский? Нигде не говорил, что я полицейский… Почему всё время пытаетесь связать это с тем, что я полицейский? Я звонил частным образом… Меня не предупреждали, что разговор записывается».

Начальник Земгальского регионального управления полиции Индулис Блигзна назвал произошедшее неэтичным поведением. Начата служебная проверка и административный процесс.

Ранее полиция не усмотрела дисциплинарного нарушения, ограничившись замечанием, но после вмешательства «Bez tabu» возможны дисциплинарные и административные наказания за нарушение покоя.

Райтис считает, что действия должны повлечь и уголовную ответственность. Он подчёркивает, что полицейские обсуждали его адрес и телефон, полученные из материалов дела, угрожали и, возможно, пытались повлиять на него. Бюро внутренней безопасности ранее сообщило Райтису, что не увидело оснований для оценки ситуации в рамках уголовного процесса.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

