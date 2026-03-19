Ещё одна торговая сеть обанкротилась в Латвии: где закупаться гурманам?

Руководство управляющего магазинами "Sky" ООО "Skai Baltija" объясняет решение заявить о неплатежеспособности тем, что больше не может конкурировать в "ценовой войне" с крупными сетями с иностранным капиталом.

Задолженность по налогам в середине марта была значительной - превышала 1 млн 100 тыс. евро.

Сеть магазинов, которой управляет предприятие с местным капиталом, за время своей деятельности внесла в госбюджет более 60 млн евро и в лучшие годы обеспечивала работой 580 человек. Однако уход с рынка магазина эксклюзивных и дорогих товаров не особо сильно почувствуют покупатели - так кратко охарактеризовали ситуацию некоторые опрошенные эксперты.

В последнее время магазины "Sky" работали нестабильно, утратили популярность у покупателей и проиграли в конкурентной борьбе.

По мнению исполнительного директора Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Яниса Дубултса, неплатежеспособность "Sky" является иллюстрацией высокой конкуренции и сложных условий в розничной торговле.

Большинство покупателей уход "Sky" не заметит, а целевая аудитория магазина - клиенты премиум-сегмента - скорее всего, уже нашли альтернативные возможности приобретать продукты более высокого класса, считает профессор факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Сандра Екабсоне.

"Люди, которые ежедневно закупаются в "Sky", ездят по миру и знают рынок, а в Латвии, не секрет, все дороже. Скорее всего, они закупаются, например, в Берлине, многое также можно приобрести в интернете - тот же качественный кофе или икру", - отметила она.

Она допускает, что часть аудитории "Sky" переориентируется на принадлежащий компании "Sanitex" магазин "Promo Cash@Carry", где представлен широкий ассортимент товаров, включая эксклюзивные позиции.

По ее мнению, этот ритейлер уже некоторое время конкурировал со "Sky". Кроме того, платежеспособные клиенты, которым нравилось предложение "Sky", продолжат делать покупки в магазинах "Stockmann" и "MC2".

Закат "Sky" означает, что такого нишевого формата в Латвии больше не будет, однако у действующих игроков рынка, таких как "Rimi" и "Maxima", появляется возможность расширить ассортимент, включив в него нишевые продукты, которые ранее можно было приобрести в "Sky".

