«В Латвии врачи не справились»: автор книг для детей нуждается в помощи

Редакция PRESS 19 марта, 2026 17:34

Хотя каждый из нас знает, насколько важно здоровье, по-настоящему мы начинаем ценить его лишь тогда, когда оно серьёзно под угрозой. С такой ситуацией сейчас столкнулся литератор, писатель и публицист Арвид Дегис, который обратился к обществу с просьбой о помощи, надеясь на поддержку в борьбе за своё здоровье.

В соцсетях он поделился своей историей. Вот его обращение:

«Здравствуйте, у меня с правой стороны шеи опухоль. Скоро мне исполнится 54 года. К сожалению, в Латвии врачи с этим не справились или недооценили влияние на моё состояние. Поэтому после ряда обследований мне пришлось встать в очередь в клинику в Стокгольме, которая считается пятой в мире.

Сегодня мне позвонили и сообщили, что операция под общим наркозом состоится уже в эту пятницу, 20 марта. К сожалению, как журналист, писатель и один из наставников формирующегося духовного сообщества «Latviešu Svētlauks», я имею нерегулярный доход и не имею сбережений.

Никогда раньше не просил помощи у друзей и знакомых и надеюсь, что больше не придётся. Это также не сбор денег ради денег. Но если у тебя есть возможность внести свой вклад и пожертвовать на покрытие расходов на микрохирургическую операцию, буду очень и лично благодарен.

Мой счёт в Swedbank: LV02HABA0551019345467.

Когда поправлюсь, с радостью встречусь с тобой в Риге или в одной из библиотек Латвии и подарю свою книгу с автографом.

С Божьей помощью, АРВИД ДЕГИС"

P.S. Тем, кого такой откровенный пост побуждает к насмешкам, советую воздержаться — любой негатив возвращается к своему автору вдвойне!»

Арвидс Дегис (1972) – писатель, поэт. Арвидс Дегис является автором книг, нескольких сборников стихов, и справочника о построении генеалогического древа. В 2005 году вышел первый сборник стихов «Debesu žonglieris», в 2009 году – первый роман «Nesodāmais aventūrists», с тех пор было издано несколько книг стихов и прозы. Также были опубликованы книги для детей: «Supergovs fantāziņi» (в соавторстве – Элиза Дегис) и «Ziemassvētku vecīša maisā» (в соавторстве – Дарта Дегис).

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

