«В Латвии врачи не справились»: автор книг для детей нуждается в помощи

В соцсетях он поделился своей историей. Вот его обращение:

«Здравствуйте, у меня с правой стороны шеи опухоль. Скоро мне исполнится 54 года. К сожалению, в Латвии врачи с этим не справились или недооценили влияние на моё состояние. Поэтому после ряда обследований мне пришлось встать в очередь в клинику в Стокгольме, которая считается пятой в мире.

Сегодня мне позвонили и сообщили, что операция под общим наркозом состоится уже в эту пятницу, 20 марта. К сожалению, как журналист, писатель и один из наставников формирующегося духовного сообщества «Latviešu Svētlauks», я имею нерегулярный доход и не имею сбережений.

Никогда раньше не просил помощи у друзей и знакомых и надеюсь, что больше не придётся. Это также не сбор денег ради денег. Но если у тебя есть возможность внести свой вклад и пожертвовать на покрытие расходов на микрохирургическую операцию, буду очень и лично благодарен.

Мой счёт в Swedbank: LV02HABA0551019345467.

Когда поправлюсь, с радостью встречусь с тобой в Риге или в одной из библиотек Латвии и подарю свою книгу с автографом.

С Божьей помощью, АРВИД ДЕГИС"

P.S. Тем, кого такой откровенный пост побуждает к насмешкам, советую воздержаться — любой негатив возвращается к своему автору вдвойне!»

Арвидс Дегис (1972) – писатель, поэт. Арвидс Дегис является автором книг, нескольких сборников стихов, и справочника о построении генеалогического древа. В 2005 году вышел первый сборник стихов «Debesu žonglieris», в 2009 году – первый роман «Nesodāmais aventūrists», с тех пор было издано несколько книг стихов и прозы. Также были опубликованы книги для детей: «Supergovs fantāziņi» (в соавторстве – Элиза Дегис) и «Ziemassvētku vecīša maisā» (в соавторстве – Дарта Дегис).