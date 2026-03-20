Это профилактическая блокировка: всплыла внутренняя переписка работников ss.lv

TV3 получили доступ ко внутренне переписке работников ss.lv. И среди прочего было вот такой месседж:

«Если они начнут активно вкладываться в рекламу и повсюду будет информация о “pp.lv”, это создаст нам проблемы. […] уже нашёл решение с крупными клиентами, как не допустить их ухода. Однако есть и частный сегмент, мелкие клиенты».

Через какое-то время после этого внутреннего обсуждения, крупные заказчики обнаружили, что их их профили на портале ss.lv заблокированы. Тем временем сотрудники во внутренней переписке прямо указывают: «аккаунт заблокирован, потому что объявления публиковались также на конкурирующем сайте “pp.lv”», называя это профилактической блокировкой.

Один представитель агентства недвижимости направляет электронное письмо администрации «ss.lv»:

«Здравствуйте! У пользователя [..] пропали все объявления, и мы также не можем войти в свой аккаунт — пишет, что неверный пароль. Восстановить пароль тоже не получается».

Внутренняя коммуникация портала «ss.lv» по поводу полученного письма:

«Заблокирован по решению [..], так как объявления размещались на “pp.lv”. Это профилактическая блокировка, чтобы показать незначительность конкурента. Возврат средств будет произведён после 11.09.»

Отметим, что бизнес объявлений является прибыльным — в прошлом году оборот SIA «SS» превысил 12 миллионов евро, а прибыль составила почти девять миллионов. В то же время компания не согласна с выводами Совета по конкуренции и отрицает злоупотребление своим доминирующим положением.

SIA «SS» оспаривает как оценку своего влияния на рынке, так и выводы о взаимодействии с клиентами, однако дальнейшие действия подробно не комментирует. В свою очередь, Совет по конкуренции помимо штрафа наложил и ряд обязательств — в течение трёх месяцев компания должна разработать чёткие правила, в каких случаях допускается удаление объявлений и блокировка аккаунтов.