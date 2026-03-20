Это профилактическая блокировка: всплыла внутренняя переписка работников ss.lv

Редакция PRESS 20 марта, 2026 10:49

Важно 0 комментариев

LETA

Как press.lv уже писал ранее: Совет по конкуренции (KP) наложил штраф в размере 186 780 евро на компанию SIA SS за действия, препятствовавшие развитию конкурирующей платформы. KP установил, что с 13 марта 2020 года по 27 мая 2021 года компания злоупотребляла своим положением. В частности, пользователям блокировали и удаляли аккаунты на платформах ss.lv и ss.com, если они размещали объявления также на конкурирующей площадке pp.lv, принадлежащей SIA Inbokss.

TV3 получили доступ ко внутренне переписке работников ss.lv. И среди прочего было вот такой месседж:

«Если они начнут активно вкладываться в рекламу и повсюду будет информация о “pp.lv”, это создаст нам проблемы. […] уже нашёл решение с крупными клиентами, как не допустить их ухода. Однако есть и частный сегмент, мелкие клиенты».

Через какое-то время после этого внутреннего обсуждения, крупные заказчики обнаружили, что их их профили на портале ss.lv заблокированы. Тем временем сотрудники во внутренней переписке прямо указывают: «аккаунт заблокирован, потому что объявления публиковались также на конкурирующем сайте “pp.lv”», называя это профилактической блокировкой.

Один представитель агентства недвижимости направляет электронное письмо администрации «ss.lv»:

«Здравствуйте! У пользователя [..] пропали все объявления, и мы также не можем войти в свой аккаунт — пишет, что неверный пароль. Восстановить пароль тоже не получается».

Внутренняя коммуникация портала «ss.lv» по поводу полученного письма:

«Заблокирован по решению [..], так как объявления размещались на “pp.lv”. Это профилактическая блокировка, чтобы показать незначительность конкурента. Возврат средств будет произведён после 11.09.»

Отметим, что бизнес объявлений является прибыльным — в прошлом году оборот SIA «SS» превысил 12 миллионов евро, а прибыль составила почти девять миллионов. В то же время компания не согласна с выводами Совета по конкуренции и отрицает злоупотребление своим доминирующим положением.

SIA «SS» оспаривает как оценку своего влияния на рынке, так и выводы о взаимодействии с клиентами, однако дальнейшие действия подробно не комментирует. В свою очередь, Совет по конкуренции помимо штрафа наложил и ряд обязательств — в течение трёх месяцев компания должна разработать чёткие правила, в каких случаях допускается удаление объявлений и блокировка аккаунтов.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Важно 16:44

Важно 0 комментариев

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

