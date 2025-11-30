В Риге откроется рождественский базарчик на Домской площади

Неофициально базарчик работает с пятницы, он будет открыт до 4 января 2026 года.

На Домской площади будут более 80 торговцев, там можно будет увидеть и приобрести различные ремесленные изделия - плетения, деревянные изделия, в том числе игрушки, вязаные вещи, украшения из янтаря и серебра, игры, изделия из кожи и свечи.

Как обычно, будут и различные блюда и напитки - мёд, пипаркукас, продукты из мяса, конопли, варенья, соусы, сиропы, горячие и холодные напитки.

По субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни на базарчике можно будет встретить Санта-Клауса и гномов, покататься на карусели, на пони, посмотреть на овечек и принять участие в работе творческих мастерских.

В субботние и воскресные дни заплнирована обширная культурная программа - от фольклора до вечерних дискотек.