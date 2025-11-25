Налог на воздух удорожит бензин свыше 2 евро. Зачем же Сейм его принял?

Это чрезвычайный случай в работе Сейма, когда оппозиции удалось дважды задержать принятие закона «О загрязнении», оставив заседания без кворума. Коалиция была вынуждена заменить заболевшего депутата человеком, способным прийти на заседание Сейма, чтобы сохранить политически неубедительное преимущество хотя бы в арифметическом плане.

Этого хватило, чтобы 9 октября собрать 51 голос депутатов для принятия этого закона.

Следующие за законом «О загрязнении» акты скорее всего, будут приняты уже в обозримом будущем, а не после выборов. Да и чего тянуть: Сейм уже уступил в главном. В законодательстве Латвии введена торговля воздухом практически в том виде, в каком в сказках говорилось о налоге на дыхание.

То есть сказки описывали его как абсурд, но Европейский Союз заменил слово «дыхание» умным словосочетанием «выбросы CO2» и переименовал уплату налога в систему торговли квотами на выбросы (Emissions Trading System, ETS). Вдыхать воздух, как бы, можно бесплатно, но выдох — это уже выбросы CO2, и тут придется заплатить.

Введение налога на выдох и, таким образом, на дыхание в целом, маскируется еще и тем, что ETS относится не непосредственно к людям, а к зданиям, транспорту и всем другим видам деятельности, необходимым для современной жизни людей (так называемый «дополнительный сектор», как сформулировано в законе).

Таким образом, без ETS смогут обойтись только те, кто сможет обойтись без дома и без транспорта, без одежды и без всех остальных «дополнительных услуг». В таком случае люди могли бы жить в пещерах. Сколько людей в Европе жили так в каменном веке? Сколько людей должно быстро умереть, чтобы вернуться в эту эпоху, которая действительно идеальна с точки зрения сохранения природы?

Все это необходимо учитывать, чтобы понять, почему депутаты Сейма поначалу возмутились и взбунтовались, прежде чем их заставили проголосовать за согласие Латвии с такими условиями.

Депутатов заставили проголосовать за ETS не только угрозами, что в случае, если Латвия не примет закон «О загрязнении», Европейский Союз больше не будет выплачивать Латвии субсидии, без которых невозможно содержать и Сейм. Сейм Латвии был убежден проголосовать за закон, успокоив депутатов, что Европейская комиссия и вся остальная бюрократия ЕС также опасаются последствий введения ETS и, возможно, изменят правила. Следует напомнить, что мы уже сейчас живем с ограниченным применением ETS, или ETS 1, которая, конечно, не вернула Европу в каменный век, но заставляет постоянно жаловаться, что ЕС не может конкурировать с другими странами или макроэкономическими регионами.

Принятие закона «О загрязнении» дало трибуну оппозиции в Сейме, чтобы предусмотреть повышение цен на топливо выше двух евро за литр именно из-за ETS. Депутат «Объединенного списка» Эдгарс Таварс напомнил, что каждое повышение цены вызывает последующие повышения цен с учетом налоговых процентов. Таким образом, подорожание достигнет 40 евроцентов за литр.